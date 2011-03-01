آیت الله عبدالنبی نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پذیرش کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان رهبری از سوی محمد رضا مهدوی کنی و احتمال کسب رای لازم برای این سمت گفت: از آنجایی که اکثر نمایندگان مجلس خبرگان از وی درخواست کرده اند که برای ریاست این مجلس اعلام کاندیداتوری کند و پیرو این درخواست ایشان نیز قبول کردند قطعا آیت الله مهدوی کنی رای لازم را بدست خواهند آورد.

وی همچنین در خصوص پیام علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری محمد رضا مهدوی کنی گفت: گویا آقای هاشمی رفسنجانی از طریق آیت الله امامی کاشانی پیامی را به آیت الله مهدوی کنی ارسال کرده اند که طی آن تصریح شده چنانچه آقای مهدوی کنی برای تصدی پست ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند آقای هاشمی رفسنجانی از کاندیداتوری برای این سمت منصرف می شوند.

امام جمعه کاشان ادامه داد: بدین ترتیب آیت الله مهدوی کنی انشاالله رای لازم را کسب خواهند کرد.

گفتنی است نهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان دوره چهارم در تاریخ 17 اسفند ماه سال جاری برگزار و برای تعیین اعضا هیئت رئیسه این مجلس رای گیری خواهد شد.