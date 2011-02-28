برنامه زمان بندی "صدور آی دی کارت" مسابقات مهم فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان تربیت بدنی با صدور اطلاعیه ایی اعلام کرد:برای کلیه مسابقات مهم فوتبال همانند رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، رقابت های تیم های ملی و امید، شهرآورد و سایر مسابقاتی که دارای اهمیت بالایی هستند "آی دی کارت" ویژه صادر خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "برای صدور"آی دی کارت" پوشش خبری و تصویری مسابقات مهمی که بعد از این در فوتبال کشورمان برگزار می شود رسانه ها بایستی طی معرفی نامه ایی از سوی رسانه مربوطه10 روز قبل از تاریخ انجام مسابقه به دفتر مرکزی حراست سازمان تربیت بدنی مراجعه نمایند.



پس از این که درخواست رسانه ها مورد بررسی و تایید اداره کل روابط عمومی و حراست سازمان قرار گرفت آی دی کارت مزبور 4 روز مانده به زمان مسابقه آماده تحویل به رسانه ها خواهد بود و رسانه ها باید در تاریخ مورد نظر برای دریات کارت ویژه خود به واحد صدور کارت سازمان مراجعه نمایند.



اداره کل روابط عمومی سازمان تربیت بدنی تاکید کرده است که برنامه زمان بندی اعلام شده(10 روز و 4 روز)به هیچ عنوان قابل تغییر و تمدید نخواهد بود."

