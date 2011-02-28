تدارک انقلابیون برای حمله به طرابلس/ قذافی به التماس افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استرالین، سقوط شهرهای لیبی به دست معترضان و به گفته مقامهای آمریکایی دولت این کشور برای مداخله در لیبی آماده می شود.

"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی که در مورد وضعیت لیبی ایراد کرد از آمادگی کشورش برای کمک به معترضان این کشور با هدف ساقط کردن معمر قذافی خبر داد.

این در حالی است که با تشکیل دولت موقت در بنغازی، مخالفان خود را برای حمله نهایی به پایتخت و ساقط کردن دیکتاتور لیبی مهیا می کنند.

بر این اساس معترضان در حال جمع آوری سلاح و نیرو برای یورش به مقر قذافی و هوادارانش هستند. این در حالی است که طی روزهای اخیر شمار زیادی از افسران و فرماندهان ارتش قذافی به همراه سلاحهای خود به مردم پیوسته اند.

این در حالی است که دیکتاتور لیبی، "بوزید ورده" رئیس سازمان اطلاعات خارجی خود را مامور گفتگو با رهبران شرقی کرده است، هر چند رهبران قبایل با این خواسته ناشی از ضعف و آشفتگی قذافی مخالفت کرده اند.



طبق آمارهای رسمی شمار تلفات خشونتهای لیبی تا کنون به بیش از هزار نفر رسیده است. همچنین این خشونتها موجب فرار دست کم 100 هزار نفر از لیبی شده است.