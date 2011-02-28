انقلاب ایران الگوی جهانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی عصر دوشنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروزه انقلاب اسلامی ایران بعد از 32 سال برای جهانیان الگو شده است.



وی با اشاره به اینکه کشورهای خارجی برای اصلاح مملکت خود سه نوع الگو را در دستور کار قرار داده‌اند، اظهار داشت: نخست این افراد قصد تقویت احزاب در کشورشان را داشتند اما عملاَ مشاهده کردند قالب احزاب وابسته به جناح است و یا این احزاب به نفع خودشان کار می‌کنند.



استاد برجسته حوزه ادامه داد: دومین الگوی این کشورها برای اصلاح مملکت این بود که فکر می‌کردند جوانمردی در کشورشان انقلاب می‌کند و می‌تواند دیکتاتوری را از میان بردارد اما مشاهده کردند آن فردی که به کمک انقلاب می‌آید خود او نیز یک دیکتاتور است و همچنین سومین الگو آن‌ها دل بستن به قدرت خارجی و بیگانه بود.



وی اظهار داشت: بعد از 32 سال کشور مصر‏، تونس و لیبی به الگوی انقلاب ایران بازگشتند و مشاهده کردند باید خود مردم به صحنه بیایند و به بیگانه و احزاب نباید متکی باشند و این کارهای آنها‌‌ همان راهی است که 32 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده است که مردم دست خالی به صحنه آمده‌اند و این راه را طی کرده‌اند.



آیت الله سبحانی اضافه کرد: باید این کمال را حفظ کنیم و دیگران نیز از آن استفاده کنند و باید بدانیم بنیانگذار این راه چه کسی بوده است و آن را گرامی بداریم.



کمال و مقام روحانیت باید حفظ شود



این مرجع تقلید بیان داشت: اگر خواهان حفظ کمال انقلاب اسلامی باشیم باید قدران زحمات حضرت امام(ره) و روحانیت باشیم و افرادی که می‌خواهند از انقلاب اسلامی نتیجه بگیرند نباید ریشه این انقلاب را نادیده بگیرند و کمال و مقام روحانیت باید حفظ شود.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان امام راحل‌(ره) اظهار داشت: اسلام بدون روحانیت در واقع‌‌ همان بیمارستان بدون پزشک است.



روحانیت باید منزلتش را حفظ کند



وی با اشاره به اینکه خود روحانیت باید شأن و منزلت خود را حفظ کند، اضافه کرد: روحانیت نباید اصراف کاری کند و به طریقه زندگی‌ خود اهمیت دهند چرا که زیر ذره بین افراد هستند و همچنین مردم به روحانیت متکی هستند.



این مرجع تقلید گفت: ‌ انشاء الله خداوند این انقلاب را نگه دارد و ما باید روش و راه خود را حفظ کنیم تا الگو باشیم و از کارهای که به ما لطمه می‌زند بهره نگیریم.