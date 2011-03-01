هیئت تهران از رویارویی مقابل ذوب آهن خودداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود هفته یازدهم (پنجم مرحله برگشت) مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور عصر دوشنبه با دیدار دو تیم هیئت تهران و ذوب آهن اصفهان آغاز شود اما این بازی به دلیل خودداری نماینده تهران از حضور در سالن محل برگزاری مسابقه برگزار نشد. به همین دلیل ذوب آهن با نتیجه 5 بر صفر برنده این بازی معرفی شد.

این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور 13 اسفندماه با برگزاری یک دیدار پیگیری می‎شود که طی آن در تهران نفت سپاهان میزبان پتروشیمی بندرامام خواهد بود. ضمن اینکه 17 اسفندماه نیز دو تیم مناطق نفت خیز جنوب و صندوق ضمانت صادرات در اهواز به مصاف هم می‎روند. در این هفته از رقابت‌ها سایپای البرز با قرعه استراحت روبه‌رو است.

تیم ذوب آهن با کسب پیروزی در دیدار روز گذشته مجموع امتیازات خود را به 17رساند اما در رده سوم جدول رده‎بندی باقی ماند.