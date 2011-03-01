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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

هفته یازدهم لیگ تنیس روی میز/

هیئت تهران از رویارویی مقابل ذوب آهن خودداری کرد

هیئت تهران از رویارویی مقابل ذوب آهن خودداری کرد

هفته یازدهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‏های کشور با پیروزی تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل امتناع هیئت تهران از انجام مسابقه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود هفته یازدهم (پنجم مرحله برگشت) مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور عصر دوشنبه با دیدار دو تیم هیئت تهران و ذوب آهن اصفهان آغاز شود اما این بازی به دلیل خودداری نماینده تهران از حضور در سالن محل برگزاری مسابقه برگزار نشد. به همین دلیل ذوب آهن با نتیجه 5 بر صفر برنده این بازی معرفی شد.

این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور 13 اسفندماه با برگزاری یک دیدار پیگیری می‎شود که طی آن در تهران نفت سپاهان میزبان پتروشیمی بندرامام خواهد بود. ضمن اینکه 17 اسفندماه نیز دو تیم مناطق نفت خیز جنوب و صندوق ضمانت صادرات در اهواز به مصاف هم می‎روند. در این هفته از رقابت‌ها سایپای البرز با قرعه استراحت روبه‌رو است.

تیم ذوب آهن با کسب پیروزی در دیدار روز گذشته مجموع امتیازات خود را به 17رساند اما در رده سوم جدول رده‎بندی باقی ماند.

کد مطلب 1263915

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