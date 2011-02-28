به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل تخلف انضباطی علیرضا حقیقی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس در دیدار مقابل شاهین بوشهر، این بازیکن با صدور قرار دستور موقت به استناد ماده 11 آیین نامه انضباطی تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش و حضور در مسابقات رسمی محروم خواهد بود.

دروازه بان جوان تیم فوتبال پرسپولیس می بایست روز سه شنبه هفدهم اسفندماه جهت ادای توضیحات، در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور پیدا کند. بدین ترتیب علیرضا حقیقی از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و دیدار با پاس همدان محروم خواهد بود.

تیم فوتبال پرسپولیس دیدار مقابل شاهین بوشهر در هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی 2 بر یک پشت سرگذاشت. در این بازی رحمان احمدی، دروازه بان اصلی تیم پرسپولیس بود و علیرضا حقیقی از روی نیمکت سرخپوشان را همراهی کرد.