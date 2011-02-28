واکاوی دلایل اعتراضات غافلگیرکننده مردم عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، وقوع قیام مردمی درسلطان نشین عمان نکته ای بود که سخت مورد تعجب تحلیلگران و خود رژیم واقع شد به ویژه که این کشور نفت خیر اوضاع مناسبی در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس دارد.

آنچه در اعتراضات عمان به چشم می خورد این است که بر خلاف قیامهای مردم تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی که هم اکنون جریان دارد شعار سقوط رژیم مطرح نیست، بلکه خواسته های آنها به بهبود اوضاع معیشتی و انجام اصلاحات سیاسی که از جمله آنها انحلال کابینه کنونی است، محدود شده است.

مردم عمان خواستار آزادی بیان، تفکیک قوای مجریه، قضائیه و مقننه هستند. پلاکاردهایی که حمل می کنند در مخالفت با ظلم و فساد است.

سلطان نشین عمان میانه روی خاصی را میان غرب و ایران حفظ کرده است. اولین اعتراضات در ژانویه جاری در مسقط پایتخت این کشور بود قیام بعدی با عنوان راهپیمایی سبز2 برگزار شد. دامنه اعتراضات به شهر صحار که استان صنعتی عمان است، کشیده شد.

این منطقه عمان را به امارات متحده عربی متصل می کند و بندر نفتی اصلی و پالایشگاه مهم عمان را درخود جای داده است. خواسته های اساسی معترضان عمانی تحقق عدالت اجتماعی، افزایش حقوق، مبارزه با فساد و افزایش نظارت است.

این خواسته ها در راستای بهبود اوضاع معیشتی مردم صورت می گیرد به ویژه که این کشور به برکت تولیدات صنعتی از بحران مالی جهانی تاثیر چندانی نپذیرفت. در بعد سیاسی خواسته های آنها افزایش اختیارات مجلس شورا و استقلال دستگاه قضایی این کشور است.

اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که این عوامل ثانویه هستند و علتهای اصلی به تاثیری پذیری از خواسته های مردمی در کشورهای عربی بر می گردد.

عمان در میان کشورهای حوزه خلیج فارس در مرتبه ماقبل آخر است. آمار دقیقی درباره میزان بیکاری نیز در دست نیست.این کشور حدود 2.9 میلیون نفر جمعیت دارد. سلطان قابوس از سال 1970 قدرت را در دست دارد و دارای اختیارات مطلق است و تشکیل احزاب سیاسی در این کشور ممنوع است.

به گفته تحلیلگران، سلطان نشین عمان باید از قیامهای مردمی در مصر و تونس درس عبرت بگیرد و به اصلاحات اقتصادی دست بزند و نیروهای امنیتی را از مردم دور کند.