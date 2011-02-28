دومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی کشور 11 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن توفیقی افزود: به منظور آشنایی بیشتر پزشکان و قضات با پیشرفت های علمی پزشکی قانونی در جهان، این کنگره در سطح بینالمللی برگزار می شود که از کشورهای مصر، آلمان، سریلانکا، هند و ترکیه مقالاتی برای ارایه در نشست های علمی به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.
وی به مقالات ارایه شده در این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: در همایش سالیانه بین المللی پزشکی قانونی، 400 مقاله علمی ارایه می شود که از این تعداد 250 مقاله به صورت سخنرانی ارایه خواهد شد.
رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران افزود: در این همایش، پزشکان قانونی ایران، پزشکان عمومی، متخصصان رشته های مختلف پزشکی، دندانپزشکان، داروسازان، پیراپزشکان و پرستاران، قضات دادگستری، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند.
رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران با تاکید بر لزوم تلاش برای بالا بردن سطح دانش پزشکی قانونی، گفت: برگزاری این کنگره ها و نیز تبادل اطلاعات علمی موجب می شود تا پرونده های مرتبط با کارشناسی امور پزشکی و پزشکی قانونی در مراجع قضایی به سرعت و به طور صحیح و بدون اتلاف وقت و اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، با پاسخ دهی دقیق و روشن به قاضی در رابطه با مسایل پزشکی و افزایش سرعت رسیدگی، در نهایت احقاق حقوق افراد صورت گرفته و امنیت در جامعه ایجاد می شود.
رئیس انجمن پزشکان قانونی کشور گفت: دومین کنگره سالیانه بینالمللی پزشکی قانونی ایران، 11 تا 13 اسفند امسال در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن توفیقی افزود: به منظور آشنایی بیشتر پزشکان و قضات با پیشرفت های علمی پزشکی قانونی در جهان، این کنگره در سطح بینالمللی برگزار می شود که از کشورهای مصر، آلمان، سریلانکا، هند و ترکیه مقالاتی برای ارایه در نشست های علمی به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.
نظر شما