دومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی کشور 11 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن توفیقی افزود: به منظور آشنایی بیشتر پزشکان و قضات با پیشرفت های علمی پزشکی قانونی در جهان، این کنگره در سطح بین‌المللی برگزار می شود که از کشورهای مصر، آلمان، سریلانکا، هند و ترکیه مقالاتی برای ارایه در نشست های علمی به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.



وی به مقالات ارایه شده در این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: در همایش سالیانه بین المللی پزشکی قانونی، 400 مقاله علمی ارایه می شود که از این تعداد 250 مقاله به صورت سخنرانی ارایه خواهد شد.



رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران افزود: در این همایش، پزشکان قانونی ایران، پزشکان عمومی، متخصصان رشته های مختلف پزشکی، دندانپزشکان، داروسازان، ‌پیراپزشکان و پرستاران، قضات دادگستری، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند.



رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران با تاکید بر لزوم تلاش برای بالا بردن سطح دانش پزشکی قانونی، گفت: برگزاری این کنگره ها و نیز تبادل اطلاعات علمی موجب می شود تا پرونده های مرتبط با کارشناسی امور پزشکی و پزشکی قانونی در مراجع قضایی به سرعت و به طور صحیح و بدون اتلاف وقت و اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.



به گفته وی، با پاسخ دهی دقیق و روشن به قاضی در رابطه با مسایل پزشکی و افزایش سرعت رسیدگی، در نهایت احقاق حقوق افراد صورت گرفته و امنیت در جامعه ایجاد می شود.



