ستاد احیای امر به معروف موظف به برخورد با منکرات علنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی افزود: تجسس در امور خصوصی مردم حرام است اما برغم وجود آیات و روایات مختلف در این زمینه، برخی افراد آن را واجب تلقی می کنند.



وی ادامه داد: آمران به معروف باید به دنبال ترویج ارزش ها و معارف اسلامی باشند که نتیجه آن دور شدن منکرات از جامعه است.



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: باید تلاش کنیم تا مفاسد در جامعه گسترش نیابد چرا که هرچه ارزش هایی مانند صداقت، اخلاص، امانتداری و وفای به عهد بر زمین بماند و فساد شیوع یابد، مبارزه با آن نیز دشوارتر خواهد شد.



حجت الاسلام بهرامی تاکید کرد: اقدام های موثرتری با همفکری، برنامه ریزی، وحدت رویه و بکارگیری شیوه های اجرایی مناسب در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باید انجام گیرد.



وی افزود: نبود آموزش مناسب آمران به معروف، موجب می شود تا فرد ناآگاهانه به جای اصلاح،‌ روش های نادرستی را به کار گیرد که تبعاتی به دنبال دارد.



بهرامی، بزرگترین معروف را تشکیل حکومت اسلامی و بزرگ ترین منکر را وجود حکومت های طاغوت در جهان اسلام برشمرد.



