به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدتقی رهبر عصر دوشنبه پس از دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت الله صافی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آیت الله صافی گلپایگانی در این دیدار مسئولیت مجلس شورای اسلامی به خصوص روحانیون مجلس را که 42 نفر هستند سنگین دانست و تاکید کرد که روحانیون مجلس باید مثل آیت الله مدرس قاطعانه در برابر خلافها بایستند و با شجاعت عمل کنند.



وی اضافه کرد: ما هم معتقدیم که روحانیون مجلس باید همین ویژگی را داشته باشند چراکه نظام، نظام اسلامی است و اگر امور خلافی اتفاق بیفتد مثل جشنها و جشنواره های خلاف و بی حجابی و فساد روحانیون باید با صراحت اعلام کنند.



رهبر تاکید کرد: نظام اسلامی و ارزشهای اسلامی تعارف بر نمی دارد و ما در این مدت سعی داشتیم بی پروا مسائل را بگوییم و تذکر دهیم.



انتقاد از طرح مکتب ایرانی



رئیس فراکسیون روحانیون مجلس انتقاد از طرح مکتب ایرانی را از دیگر موضوعات مورد اشاره آیت الله صافی گلپایگانی عنوان کرد و یادآور شد: آیت الله صافی گلپایگانی در این دیدار تاکید کردند که نباید اسم اسلامیت از نظام کمرنگ شود. ما جمهوری اسلامی هستیم و نظام ما نظام اسلامی و قرآنی است و طرح فرهنگ ایرانی و جشن نوروز با تفکر اسلامی نمی گنجد.



رهبر گفت: طرح مکتب ایرانی حرف بی ربطی است و باید از خلافها جلوگیری شود.



وی ادامه داد: سگ دوانی، بی حجابی، فساد و بی بندوباری از جمله مشکلات جامعه است که متاسفانه مسئولین احساس مسئولیت نمی کنند.



رهبر با اشاره به مصاحبه رئیس جمهور با رسانه ها در مورد مخالفت با گشتهای انتظامی گفت: اگر نیروی انتظامی گشت انتظامی برقرار می کرد که مزاحمین نوامیس را تعقیب کند جلوی همین مقدار نظارت را گرفتند و رئیس جمهور در مصاحبه ای اعلام کرد که مخالف این گشتهاست.



وی خاطرنشان کرد: من شرح وقایع آنچه که درباره عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی از طرف مراجع تقلید و تذکرهای مجلس به رئیس جمهور بود را در قالب مجموعه ای جمع آوری کردم و می خواهم از این مطالب کتابی در حد 200 الی 300 صفحه منتشر کنم تا به عنوان سندی تاریخی ماندگار باشد که بنده روحانی و نماینده متدین دیگر مجلس و علما و مردم در راهپیماییها و دیدارها این مسائل را مطرح کردیم اما اعتنایی نشد.



مشایی چه حقی دارد که راجع به فقه اسلام حرف بزند



رهبر گفت: اخیرا یکسری نوارهایی با صدای رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد موسیقی به سراسر کشور پخش شد که او درباره فقه اسلام حرف زد. مشایی چه حقی دارد که راجع به فقه اسلام حرف بزند. مراجع تقلید باید در این زمینه فتوا دهند.



وی افزود: چندین فیلم جشنواره دهه فجر حکایت از ارتباط مرد و زن و شوخیهای رکیک، تعرض به شهادت و ارزشهای دینی دارد.



رهبر با اشاره به نگرانیهایی که در رابطه با مسائل فرهنگی کشور وجود دارد تصریح کرد: آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی در دیداری که با آنها داشتیم از مسائل فرهنگی کشور احساس خطر کردند.