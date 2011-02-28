به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و در تنها دیدار برگزارشده در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی امروز تیم دانشگاه آزاد با 24 اختلاف امتیاز بانک سامان را شکست داد تا این شهرآورد تهران به سود شاگردان مهران حاتمی تمام شده باشد.

در سایر دیدارهای این هفته و در شیراز بازیکنان تیم ب . آ در مصاف با هیئت شهرکرد به ششمین پیروزی این فصل خود دست یافتند، مانند قزوینی‎ها که با تحمیل یازدهمین شکست این فصل از مسابقات به شرکت ملی حفاری، مجموع پیروزی‎های خود را به عدد 6 رساندند. البته دیدار تیم‎های کاسپین قزوین و شرکت ملی حفاری در پایان وقت قانونی به تساوی منجر شده بود.

پیش از این سه دیدار تیم توزین الکتریک کاشان در حضور تماشاگران راه و ترابری قم را متحمل شکست کرد. نتایج به دست آمده در دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* توزین الکتریک کاشان 62 - راه و ترابری قم 49

* دانشگاه آزاد 109 - بانک سامان 85

* ب . آ شیراز 75 - هیئت شهرکرد 70

* کاسپین قزوین 85 - شرکت ملی حفاری 77

(این بازی در پایان وقت قانونی به تساوی 71 بر 71 منجر شد)

در چارچوب این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم مهرام شنبه شب در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی با نتیجه 100 بر 60 مقابل شهرداری گرگان به برتری دست یافته بود. ضمن اینکه تیم ذوب آهن به دلیل حضور در مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا دیدار مقابل پتروشیمی بندرامام را برگزار نکرد.