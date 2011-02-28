تبلیغ سود بانکی حرام است/ دولت در تعیین مهریه دخالت نکند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای فراکسیون مجلس شورای اسلامی با وی در جواب سئوال حجت الاسلام رهبر مبنی بر اینکه آیا دیرکرد و جریمه‌ای که بانکها از مشتریان دریافت می‌کنند از لحاظ شرعی صحیح است بیان داشت: دریافت پول بابت تأخیر و دیرکرد وام حرام است.



وی اظهار داشت: کلیه تبلیغات بانکها که در رسانه جمعی تبلیغ می‌کنند و می‌گویند 20 درصد و 25 درصد سود بیشتر می‌دهیم ربا و حرام است. در گذشته یک مقدار رعایت می‌کردند ولی امروزه متأسفانه این امر رعایت نمی‌شود.



استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر کشورهای خارجی ما را مشاهده کنند برای ما بد است و محتوای ما زیر سئوال می‌رود در هر کشوری که رباخواری توسعه پیدا کند اقتصاد و نیروی انسانی آن کشور ضربه خواهد خورد.



زندانی کردن مردان به خاطر مهریه غلط است



وی اظهار داشت: تعیین شرط در مهریه باطل و غیر معقول است تمام موارد باید عندالاستطاعه باشد ‏و عندالمطالبه نباید باشد و این امر در مجلس و کمیسیون خاص خانواده باید مورد بررسی قرار گیرد و شرط در مهریه غیر مقدور باطل است.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه در دادگستریها بیشتر اختلافات در مورد مهریه و خانواده است اضافه کرد: این امر عندالمطالبه در مهریه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود و شرط غیرمقدور، عقد را باطل می‌کند.



وی بیان داشت: این امر در مهریه باید به صورت ریشه‌ای اصلاح شود و دولت نباید در تعیین مهریه دخالت کند و این امر خلاف قرآن است و باید فکر دختران و پسران جامعه را تربیت کرد و آنها نباید در امر مهریه به فکر کسب درآمد باشند.