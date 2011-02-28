زلزله امروز بانه خسارت مالی و جانی نداشت

مسعود منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اشاره به وقوع زمین لرزه ای در بعد از ظهر امروز دوشنبه در حد فاصل شهرستان های بانه در کردستان و سردشت آذربایجان غربی، اظهار داشت: خوشبختانه این زمین لرزه هیچگونه خسارت مالی و جانی نداشته است.

وی عنوان کرد: لحظاتی بعد از وقوع این زمین لرزه که محل دقیق آن حد فاصل شهر کانی سور در شهرستان بانه و نزدیکی های شهرستان سردشت از توابع استان آذبایجان غربی بوده است، اکیب های امداد به منطقه اعزام شدند ولی خوشبختانه هیچگونه خسارت گزارش نشده است.

مدیرکل بحران استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، بیان داشت: محلی اصلی این پس لرزه در محدوده استان آذربایجان غربی بوده و بعد از وقوع هماهنگی های لازم برای بررسی شرایط به عمل آمد که خوشبختانه این پس لرزه خفیف بود و هیچگونه خسارتی نداشت.

در همین حال مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی ساعتی قبل به خبرنگار مهر گفته بود: حوالی ساعت 15 و پنج دقیقه بعد از ظهر دوشنبه زلزله حدفاصل بین شهرستان سردشت در آذربایجان غربی و بانه در استان کردستان را لرزاند.