صالحی: مشکل اصلی در بحث هسته ای زیاده خواهی طرف مقابل است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود در حاشیه برگزاری شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن مرور روند مناسبات و همکاریهای دو کشور در حوزه های دوجانبه منطقه ای و بین المللی بر ضرورت گسترش همکاریهای تاکید کرد.

صالحی در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط دوجانبه تهران - مسکو اظهار داشت: باید روی نقاط و زمینه های مشترک کار کنیم و همکاریها را بیش از پیش گسترش دهیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در ارتباط با مسئله هسته ای مشکل اصلی را زیاده خواهی طرف مقابل خواند و گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر حق و مبتنی بر تعامل و همکاری بوده است و آژانس نیز بارها صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران را تایید کرده است.

وی در ضرورت وجود حسن نیت و اراده طرف مقابل برای گفتگو و تعامل را مورد تاکید قرار داد.

لاورف نیز در این دیدار بر اهمیت روابط دو جانبه ایران و روسیه و ضرورت گسترش و تحکیم مناسبات تاکید کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در خصوص برنامه هسته ای ایران اظهار داشت: ماهمواره خواهان تعامل با ایران بوده ایم و معتقدیم گفتگو بهترین روش حل و فصل مسائل است.

وی تاکید کرد: بارها اعلام کرده ایم تحریم های یکجانبه را نمی پذیریم و خواستار اتخاد یکسری اقدامات اعتماد ساز از سوی دو طرف شده ایم. که بتواند در یک رهیافت تدریجی رضایت دو طرف را جلب کند.

لاورف تصریح کرد: ما به شدت با سیاسی کردن موضوع مخالف هستیم و خواهان آن هستیم که موضوعات در مجاری فنی و حقوقی بررسی شود.