لیبی در محاصره نظامی آمریکا قرار گرفت

به گزارش شبکه های الجزیره، العربیه و رویترز، نیروهای دریایی و زمینی آمریکایی لیبی را به محاصره خود درآوردند تا احتمال گزینه نظامی علیه "معمر قذافی" قوت بیشتری یابد.

از سوی دیگر "دیوید کامیرون" نخست وزیر انگلستان نیز احتمال روی آوردن به گزینه نظامی را علیه رژیم قذافی بعید ندانسته بود.

در داخل لیبی نیز قبایل "الامازقه" ضمن پیوستن به انقلابیون لیبی، علیه قذافی تظاهرات برگزار کردند.

شایان ذکر است که مخالفان معمر قذافی بر مخالفت با هر گونه دخالت خارجی تاکید کرده بودند، اما "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در سخنان امروز خود از مطرح بودن همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی خبر داده بود.



در تازه ترین نشانه دخالت آمریکا در لیبی برای مصادره انقلاب مردم مسلمان این کشور، کاخ سفید، تبعید را یکی از گزینه های مطرح درباره دیکتاتور مزدور و وابسته به غرب لیبی دانسته است.



خوزه لوئیز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا که به قطر رفته است، ادامه اوضاع کنونی لیبی و خشونتهای رژیم قذافی را غیر قابل تحمل دانست.