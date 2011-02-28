صالحی مسئولیت جنایات گروهکهای تروریستی را متوجه آمریکا و غرب دانست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی که به سوئیس سفر کرده است در شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر با اشاره به شرایط بسیار خطیری که منطقه خاورمیانه با آن مواجه است تصریح کرد: مردم این منطقه از فساد و سلطه خارجی خسته شده اند و به طور جدی به دنبال کسب حق آزادی و استقلال و رهایی از سلطه خارجی و استبداد و زور هستند.

وی تصریح کرد: این خواسته های مشروع ملت ها باید مورد احترام قرار گیرد و دولت های منطقه مسئولند که به خواسته های مردم توجه کنند و حقوق اساسی آنها را رعایت کنند.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز تاسف از اینکه برخی دولت ها بر علیه شهروندان بی گناه متوسط به کاربرد زور شده اند که منجر به کشته شدن و آسیب به تعدادی از مردم شده است افزود: برخی قدرت های غربی باید از سنگ اندازی بر سر راه این ملت ها در تعیین سرنوشت به آینده خود به طور جدی خودداری کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تاریخ گواه آن است که سیاست های سلطه طلبانه برخی قدرت های غربی علت اصلی رنج ها و خونریزی هایی است که در منطقه اتفاق می افتد همانگونه که در زمان انقلاب ایران اتفاق افتاد.

صالحی با اشاره به کشته شدن هزاران انسان بیگناه در رژیم شاه معدوم افزود: پس از آن گروههای تروریستی که متاسفانه در کشورهای غربی پناه گرفته اند و هرگز مجازات نشده اند به این گونه جنایات ادامه داده و جنایات هولناکی را مرتکب شده اند.

وی شهادت بیش از 7 هزار نفر از شهروندان بیگناه در خیابانهای تهران در عرض چند ماه و به شهادت رساندن بسیاری از مقامات ایران از جمله شهید رجایی رئیس جمهور، شهید باهنر نخست وزیر و شهید بهشتی و ده ها نماینده مجلس را به دست این گروههای تروریستی از جمله مصادیق این امر برشمرد.

وزیرخارجه ایران تصریح کرد: موجب تاسف است که این جنایتکاران مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته اند که خود به عنوان حامیان اصلی حقوق بشر و اقدامات ضد تروریستی معرفی می کنند.

وی تاکید کرد: این کشورها نباید اشتباهات گذشته شان را که تامین مقاصد خودخواهانه سیاسی و اقتصادی بوده تکرار کنند.

صالحی در ادامه اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی احترام وافری برای موازین حقوق بشری قائل است. موازینی حقوق بشری قائل است چرا که اصول بنیادین دین اسلام و آموزه های اخلاقی و فرهنگی تمدن ایرانی حقوق بشر را محترم می شمارد.

وی افزود: اصول اساسی و اولیه حقوق بشر چون عدم تبعیض ، عدالت، برابری ، و رعایت قانون پیش نیاز حرکت هر جامعه ای به سوی رفاه و رستگاری می باشد و لذا جوامع و کشورهای مختلف برای رسیدن به این آرمانها و نیز ارتقای آن لازم است به تعهد و اراده جمعی برای همکاری همگانی و تبادل نظر توام با احترام متقابل روی آورند.

وزیر خارجه اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشر بر پایه شناسایی و احترام به انجام تعامل و همکاری برای ارتقا و حفظ حقوق بشر است.

وی با اشاره به وضعیت مردم فلسطین طی دهه های گذشته و اشغالگری ، قتل و جنایت و ستم رژیم صهیونیستی نسبت به مردم آن سرزمین از حمایت های همه جانبه بلوک غرب به ویژه آمریکا از این رژیم انتقاد کرده و آن را علت اصلی عدم اجرای قطعنامه های جامعه بین المللی توسط رژیم صهیونیستی و گستاخ تر شدن هر چه بیشتر این رژیم در برخورد با مردم مظلوم فلسطین دانست.

صالحی همچنین با معطوف کردن نظر کشورها به وضعیت اقلیت های مسلمان که در کشورهای غربی زندگی می کنند از برخی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا به دلیل ظلم و تبعیضی که صرفا به دلیل ملاحظات مذهبی در حق این اقلیت ها روا می شود انتقاد کرد و خواهان اتخاذ تدابیر جدی و عملی کشورها و جامعه جهانی برای مقابله با دامن زدن به روند اسلام هراسی و نژاد پرستی در عرصه جهانی شد.

وزیرخارجه کشورمان با اشاره به نقش ایران در تمدن بشری تاکید کرد که هویت اسلامی ایران به وسیله عدالت، راستی و احترام به کرامت انسانی معرفی می شود.

صالحی همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقشه راه آینده ملت ایران و ضامن حقوق بشر دانست.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به ترور دانشمندان ایرانی از حمایت غرب به ویژه آمریکا از تروریسم انتقاد کرد و مسئولیت جنایات گروهک های تروریستی را متوجه آمریکا و کشورهای غربی دانست.