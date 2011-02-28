راهپیمایی بزرگ علیه رژیم حاکم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله الصالح" به العالم گفت : این راهپیمایی با حضور شیعیان و سنی ها و بنا به خواسته انجمنهای سیاسی مخالف رژیم حاکم که روز جمعه درباره تاریخ برگزاری آن توافق کرده بودند، برگزار خواهد شد.

تظاهرات امروز بحرین

معاون دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین با اشاره به ادامه تظاهرات مردمی و تجمع گسترده امروز (دوشنبه) مردم بحرین در مقابل وزارت کشور، از جوانان 14 فوریه خواست به تظاهرات خود تا تحقق همه خواسته هایشان ادامه دهند.

وی افزود: معترضان آزادی بقیه زندانیان که شمار آنان 93 نفر است و مشخص شدن سرنوشت دیگر زندانیان را خواستارند.

الصالح با اشاره به شرکت دانش آموزان مدارس در تظاهرات امروز گفت : این تظاهرات ساعت 9 صبح شروع شد و معترضان که تعداد آنان از 5 هزار نفر فراتر رفت، از میدان اللولوء به سوی میدان الشوری حرکت کردند و پس از تجمع در این میدان به اللولوء بازگشتند.

وی افزود: خواسته های تظاهرکنندگان به انحلال مجالس بحرین محدود نمی شود، بلکه آنها خواستار روی کار آمدن نظام سیاسی جدیدی هستند که خواسته هایشان را برآورده کند.

الصالح اصلاحات سیاسی صورت گرفته از سوی دولت را تاسف برانگیز و نا امید کننده دانست و افزود: درصورتی که دولت به خواسته های معترضان توجه نکند، روند اعتراضها و تجمع ها تشدید و احتمال عصیان مدنی تقویت می شود.

معاون دبیر کل جمعیت عمل اسلامی بحرین گفت : رژیم بحرین هیچ جدیتی درعمل به خواسته های مردم ندارد، بلکه درصدد کسب فرصت و تضعیف اراده معترضان است که به وضوح اعلام کرده اند تا سرنگونی رژیم حاکم ، دست از تظاهرات بر نمی دارند.

الصالح تاکید کرد: معترضان بر ادامه تظاهرات تا تحقق خواسته هایشان تاکید دارند و حاضر به عقب نشینی از موضع خود نیستند.

انتقاد از مواضع آمریکا وغرب درقبال انقلاب بحرین

به گزارش مهر، معاون دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین از مواضع آمریکا و غرب درقبال انقلاب مردمی بحرین و طرفداری آنها از رژیم دیکتاتوری بحرین انتقاد کرد.

الصالح به مقایسه مواضع آمریکا وغرب درقبال بحرین با مواضع آنان درقبال دیگر کشورهای عربی پرداخت و گفت : مواضع غربی ها به نفع مسئولان رژیم دیکتاتوری بحرین است و کمتر پیش آمده است که آنان مواضعی درحمایت از مردم اتخاذ کنند.

وی درباره مواضع دولت آمریکا در قبال بحران بحرین اظهار داشت : اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه و دیگر مسئولان این کشور و نیز مقامات اروپایی در راستای حمایت از مردم نبوده و این مواضع مایه ناامیدی مردم بحرین شده است.

الصالح این سئوال را مطرح کرد که چرا رئیس جمهوری آمریکا که شعار تغییر را سر می دهد و مدعی دموکراسی و آزادی است ، به خواسته مردم بحرین که با گلوله و تانک با آنان برخورد می شود، توجهی نمی کند.

وی با اشاره به این که معترضان سلاح حمل نمی کنند، افزود: آنها تنها خواهان روی کار آمدن نظامی دموکراتیک وعادلانه و مورد تایید مردم هستند.

رژیم عربستان، شیخ العامر را بازداشت کرد

مقامات عربستان سعودی به دنبال تظاهرات اخیر مخالفان در این کشور، شیخ العامر عالم برجسته سعودی و از منادیان آزادی و حقوق بشر را به دلیل درخواست برای انجام اصلاحات سیاسی و تشکیل نظام سلطنتی مشروطه، در منطقه الاحساء بازداشت کردند.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، دهها نفر از مخالفان رژیم حاکم پنجشنبه شب (5 اسفند) تظاهراتی در منطقه نفت خیز القطیف مقر اصلی شیعیان عربستان برگزار کردند.

خواسته تظاهر کنندگان آزادی زندانیان است که از مدتها بدون محاکمه در زندانهای سعودی به سر می برند. شرکت کنندگان دراین تظاهرات تصاویر بازداشت شدگان را حمل می کردند.

این در حالی است که پس از تظاهرات العوامیه در مجاور القطیف در هفته گذشته مقامات سعودی سه زندانی را آزاد کردند. عربستان نگران است که دامنه تظاهرات بحرین به این کشور نیز سرایت کند.

سایت خبری (راصد) به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: شیخ العامر که خواستار تشکیل نظام سلطنتی مشروطه در عربستان شده است از سوی مقامات سعودی دیروز(یکشنبه) در منطقه الاحساء بازداشت شد.

براساس این گزارش، شیخ العامر عصر یکشنبه به اداره بازپرسی پلیس الاحساء احضار و بلافاصله بازداشت و به اداره کل بازپرسی الدمام منتقل شد.

خانواده این فعال عربستانی اعلام کرده اند که نیمه شب یکشنبه با آنها تماس تلفنی گرفته و اعلام شد که شیخ العامر در اداره کل بازپرسی الدمام بازداشت و ممنوع الملاقات است.

وی در خطبه های نماز جمعه اخیر خود در مسجد ائمه بقیع (ع) الاحساء خواستار انجام اصلاحات سیاسی، تشکیل نظام سلطنتی مشروطه، تدوین قانون اساسی، تفکیک قوای سه گانه، فراهم آوردن زمینه های فعالیت حزبی و پایان دادن به تبعیض طایفه ای در عربستان شد.

شیخ العامر به عقب ماندگی عربستان در زمینه دموکراسی اشاره کرد و گفت که عربستان در این زمینه در بین 167 کشور، در جایگاه 160 و 22 در بین کشورهای عربی قرار دارد.

مقامات استان الاحساء دو هفته قبل نیز شیخ العامر را احضار کرده و از وی خواسته بودند تا برای توقف فعالیت های دینی تعهد بدهد اما او زیر بار این درخواست، نرفت.

مقامات سعودی ، شیخ العامر را بارها به علت حمایت از آزادی شیعیان در انجام امور دینی و مذهبی بازداشت کرده بودند.

مقامات سعودی در حالی شیخ العامر را بازداشت کرده اند که 300 نفر از نخبه ها و چهره های فرهنگی سعودی با امضای بیانیه ای خواستار انجام اصلاحات از جمله برپایی نظام سلطنتی مشروطه درعربستان شده اند.

نظام بحرین ، مردم را نادیده می گیرد

یک فعال سیاسی بحرینی نظام حاکم این کشور را به نادیده گرفتن مردم این کشور مطالبات واقعی آنان ، متهم کرد و گفت که راه حل بحران بحرین تشکیل نظامی شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.

شیخ " محمد قشعمی " روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم، با تاکید به اینکه دو قوه مجریه و مقننه باید از سوی مردم انتخاب شوند، افزود: اکتفای نظام حاکم به ترمیم جزیی کابینه متناسب با مطالبات مردم بحرین نیست.

وی، تصمیمات نظام بحرین را " راه حل و متناسب با تلاش های مردم بحرین در دوره مبارزه برای دستیابی به حقوقشان " ندانست و مقامات بحرینی را " دروغگویی و فریب دادن مردم" متهم کرد.

این فعال سیاسی با اینکه بیان تناقض های آشکار قانون اساسی ، مشکلات زیادی را در بحرین ایجاکرده است، اظهار تشکر پادشاه بحرین از نیروهای امنیتی و ارتش برای انجام ماموریت ها (سرکوب معترضان) و بسیج برخی نیروها برای اعلام حمایت از شاه و نخست وزیر و درخواست ادامه فعالیت آنان را نمونه آشکاری از نادیده گرفتن مطالبات مردم بحرین دانست.

وی خاطرنشان کرد که رفتار مقامات بحرینی باعث افزایش خشم مردم می شود و بحرین را در یک مسیر نامعلوم سوق می دهد.

شیخ قشعمی بر ضرورت آزادی زندانیان و تشکیل یک کمیته بی طرف با نظارت بین المللی برای پیگرد مجرمانی تأکید کرد که در بحران اخیر اقدام به کشتن مردم بحرین کردند.



