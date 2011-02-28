رانندگی بدون گواهینامه حرام است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر دوشنبه در دیدار رئیس پلیس و جمعی از مسئولین راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به اهمیت حفظ جان انسان‌ها، اظهار داشت: جان یک بشر به حدی ارزشمند است که طبق آیات قرآن اگر یک انسان از مرگ نجات یابد مثل این است که جامعه‌ای زنده شده است.



وی افزود: از نظر اسلام خون انسان‌ها دارای ارزش والایی است و آن احترامی که اسلام و قرآن برای خون انسان‌ها قائل هست در هیچ مکتبی مشاهده نمی‌ شود.



آیت الله مکارم با اشاره به آمار 23 هزار کشته و 270 هزار مجروح و مصدوم به طور سالیانه در کشور بر اثر حوادث راهنمایی و رانندگی، گفت: امروز جوامع بین‌المللی قذافی را به خاطر قتل هزار انسان و مجروح کردن 5 هزار نفر به شدت محکوم و جنایتکار می‌دانند، آن وقت در یک کشور اسلامی و پایبند به اسلام به سادگی از مرگ 23 هزار نفر گذشته می‌شود.



آمارها تکان دهنده است!



این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: مگر ایران یک کشور اسلامی نیست، پس چرا جزء کشورهای اول در زمینه تصادفات است. واقعاً آمار ارائه شده تکان دهنده است.



وی در ادامه ابراز داشت: به طور مکرر سئوالاتی از ما در این خصوص می کنند و می‌پرسند، رانندگی بدون گواهینامه چگونه است؟ گفته‌ایم حرام است و این که مردم تنها از ترس پلیس قوانین را رعایت کنند، خوب نیست و نشان می‌دهد هنوز به بلوغ اسلامی نرسیده‌ایم.



آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: اگر کسی با یک وضع خطرناک طوری رانندگی کند که دیگری از بین برود، قتل عمد محسوب می‌شود.



وی تأکید کرد: ما مسلمان هستیم و نظام جمهوری اسلامی داریم، لذا باید این مسائل رعایت شود اما متاسفانه بعضی‌ها مقید نیستند.



استاد برجسته حوزه یادآور شد: متأسفانه گاهی اوقات در خودروها، انسان‌هایی به ظاهر متدین دیده می‌شود که در پشت فرمان با موبایل صحبت می‌کنند، این چه فرهنگی است و کدام عقل اجازه این کار را می‌دهد؟



معضلات را ریشه‌یابی کنید



وی خطاب به مسئولین راهنمایی و رانندگی گفت: شما باید این مسائل و معضلات را ریشه‌یابی کنید و ببینید این فرهنگ غلط از کجا نشأت می‌گیرد که باعث می‌شود این همه تلفات بدهیم.



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: باید کار فرهنگی مناسبی انجام داد و صدا و سیما نیز در این زمینه بیشتر کار کند و با نشان دادن حوادث و نتایج رانندگی های غلط، فرهنگ سازی کند و روحانیون نیز باید در صدا و سیما مسائل شرعی مربوط به این مهم را بیان کنند.



با موتورسواران متخلف برخورد ‌شود



وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر این مطلب که پلیس راهنمایی و رانندگی باید کاری کند تا مردم احساس مسئولیت کنند، تخلفات موتورسیکلت سواران را مد نظر قرار داده و تصریح کرد: امروز بسیاری از موتورسیکلت سواران قوانین را رعایت نکرده و باعث سلب آسایش از مردم می‌شوند، باید پاسخ بدهند که چرا با این معضل برخورد نمی‌کنند، البته نمی‌گوییم که آنها را جمع کنید، اما می‌توانید جلوی آنها را بگیرید، معتقدم که باید فکری اساسی برای موتورسواران متخلف کنید.