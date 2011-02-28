  1. استانها
  2. گلستان
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۳

احیای امور تربیتی موجب کشف استعدادهای درخشان می شود

احیای امور تربیتی موجب کشف استعدادهای درخشان می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: احیای نهاد امور تربیتی موجب کشف استعدادهای درخشان دانش آموزان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مراد علی منصوری عصر دوشنبه در همایش تجلیل از فعالان فرهنگی مدارس آزادشهر به نقش ارزنده مربیان پرورشی مدارس در افزایش دین باوری و ولایتمداری دانش آموزان اشاره کرد.

وی  افزود: احیای نهاد مقدس امور تربیتی یکی از سیاستهای دولت برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمنان و بوجود آوردن فرصتهای مناسب برای کشف استعدادهای درخشان دانش آموزان است.

در این همایش ابتدا کوهساریان مدیر آموزش و پرورش آزادشهر ضمن خوشآمدگویی و تبریک هفته امور تربیتی به میهمانان، توجه به مسائل پرورشی در کنار مسائل آموزشی مدارس را در افزایش سطح علمی و تربیتی دانش آموزان موثر بیان کرد و تحقق این امر را مستلزم همکاری و ارتباط نزدیک اولیاء با مدرسه دانست.
 
این مراسم با اجرای سرود توسط گروه سرود دبیرستان بنت الهدی و خطابه خوانی یکی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه یاسین و طناب زنی دانش آموزان دبستان ابوریحان و لطیفه گویی یکی از مربیان پرورشی همراه بود.
 
در پایان از مربیان فعال پرورشی مدارس با اهداء جوایزی تجلیل شد.
 
گفتنی است در حاشیه این همایش نمایشگاه عکس فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مجتمع های آموزشی شهرستان آزادشهر برپا شده است.
کد مطلب 1263939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها