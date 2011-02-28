عبدالله صالح از قدرت کناره گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "علی عبدالله صالح" گفت : مخالفان خواستار کناره گیری من از قدرت هستند ما آماده ایم از قدرت کناره گیری کنیم به شرط اینکه انتقال قدرت به شکل روان و بدون خشونت صورت گیرد.

وی افزود: پس از 32 سال قدرت به ستوه آمده ایم مردم نیز از دست ما خسته شده اند، ولی ما خواهان انتقال حکومت به طریق مسالمت آمیز هستند.

علی عبدالله صالح گفت : تظاهرات و اعتراضات مردمی بر اوضاع تجاری و اقتصادی تاثیری زیادی داشته است. به ویژه برپایی خیمه در میادین عمومی که این سیاست ثمری ندارد و گفتگو بهتر است.

وی سپس ادعا کرد: برخی با حمایت مالی از تظاهرات ضد من سعی در فتنه دارند. علما باید برای رفع فتنه وارد عمل شوند. هرچه آنها بگویند برای ما سند خواهد بود و ما اطاعت می کنیم.