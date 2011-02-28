۹ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۹

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-12/

وزیر خارجه اتریش: مذاکره و گفتگو بهتر از تقابل است

وزیر خارجه اتریش در دیدار وزیر خارجه ایران تاکید کرد: به اعتقاد ما مذاکره و گفتگو بهتر از تقابل است و همواره باید بدنبال یافتن راه هایی برای مذاکره بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی روز دوشنبه در ادامه دیدارهای حاشیه ای خود در ژنو با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد و با اشاره به جایگاه اتریش در سیاست خارجی ایران بیان داشت: روابط تاریخی و طولانی دو کشور به قرن ها باز می گردد و این امر پایه ای مستحکم برای توسعه روابط و افزایش همکاری ها در آینده است.

وی همکاری های فرهنگی را زمینه ساز و بستر مناسبی برای همکاری ها در سایر حوزه ها خواند و بر ضرورت اهتمام برای تقویت مناسبات و مبادلات فرهنگی تاکید کرد.

صالحی همچنین به زمینه های مشترک همکاری در حوزه های منطقه ای و بین المللی از جمله در زمینه کمک به صلح و امنیت اشاره کرد.

میشاییل اسیدلگر وزیر امور خارجه اتریش نیز در این دیدار انتصاب صالحی را به سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

وی با اشاره به سابقه و قدمت روابط تاریخی ایران و اتریش تاکید کرد: ما خواهان همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستیم و موضوعات مختلفی برای گفتگو و مذاکره در زمینه های دو جانبه و چند جانبه داریم.

وزیر امور خارجه اتریش با اشاره به فرهنگ و تمدن ملت بزرگ ایران اهمیت همکاری های فرهنگی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و خواستار افزایش همکاری ها و مبادلات دو کشور در این زمینه شد.

وی گفت: ما خواستار تماس و رایزنی دایم با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وزیر خارجه اتریش تاکید کرد: به اعتقاد ما مذاکره و گفتگو بهتر از تقابل است و همواره باید بدنبال یافتن راه هایی برای مذاکره بود.

