آلمان به انتقادهای اردوغان واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، سخنان "رجب طیب اردوغان"درباره سیاستهای موسوم به یکپارچگی اجتماعی دولت آلمان بار دیگر مسئله ساز شد.

وی در جمع هزاران نفر از شهروندان ترکیه ای در دوسلدورف از نگرانی آنکارا درباره سیاستهای برلین در مورد مهاجران سخن گفت. به گفته وی کودکان ترکیه ای ساکن آلمان باید پیش از آنکه آلمانی یاد بگیرند، زبان مادری شان را بیاموزند.



اردوغان با انتقاد از اقدامات دولت آلمان که مدعی است از طریق آنها به ترکها کمک می کند وضعیت اجتماعی را در این کشور درک کنند یاد آور شد: بیش از ترکها، آلمانیها باید سعی کنند که آنها را درک کنند.

این اظهارات با واکنش مقامهای آلمانی روبرو شد به طوریکه "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان ضمن مخالفت با این سخنان سفیر ترکیه در برلین را برای ابلاغ مراتب نارضایتی برلین فراخواند.

نخست وزیر ترکیه سه سال پیش نیز در تجمع مشابهی در کلن، سیاستهای دولت آلمان در مورد مهاجران ترک را به باد انتقاد گرفته بود. به گفته وی سیاست انسجام اجتماعی مورد نظر برلین تنها در صورت همکاری دو جانبه ترکها و آلمانیها نتیجه بخش خواهد بود.