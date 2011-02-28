  1. بین الملل
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۲۳

یک مقام حزب الله:

آمریکا فقط به رژیم صهیونیستی بها می دهد

آمریکا فقط به رژیم صهیونیستی بها می دهد

رئیس شورای مشورتی حزب الله لبنان با اشاره به کارشکنی برخی گروههای وابسته به آمریکا در روند تشکیل دولت جدید، تمام توجه آمریکا را معطوف به حمایت از رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "محمد یزبک" گفت : برخی گروههای سیاسی در روند تشکیل دولت لبنان کارشکنی و تلاش می کنند با فشار اقتصادی بر مردم، آنها را از دولت جدید رویگردان کنند.

وی تصریح کرد: برخی قبلا مقاومت را مسئول بحران می دانستند، اما گذشت روزها نشان داد که فساد فراگیری وجود دارد. کسانی که دنباله رو آمریکا هستند باید بدانند که آمریکا جز رژیم صهیونیستی به کسی فکر نمی کند.

رئیس شورای مشورتی حزب الله افزود: برای اولین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی هر تهدیدی ازسوی این رژیم با واکنش صاعقه وار مقاومت روبرو خواهد شد و الجلیل زیر گامهای مبارزان ما قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1263951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها