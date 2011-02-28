آمریکا فقط به رژیم صهیونیستی بها می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "محمد یزبک" گفت : برخی گروههای سیاسی در روند تشکیل دولت لبنان کارشکنی و تلاش می کنند با فشار اقتصادی بر مردم، آنها را از دولت جدید رویگردان کنند.

وی تصریح کرد: برخی قبلا مقاومت را مسئول بحران می دانستند، اما گذشت روزها نشان داد که فساد فراگیری وجود دارد. کسانی که دنباله رو آمریکا هستند باید بدانند که آمریکا جز رژیم صهیونیستی به کسی فکر نمی کند.

رئیس شورای مشورتی حزب الله افزود: برای اولین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی هر تهدیدی ازسوی این رژیم با واکنش صاعقه وار مقاومت روبرو خواهد شد و الجلیل زیر گامهای مبارزان ما قرار خواهد گرفت.