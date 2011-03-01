تیم کشتی آزاد ایران به آمریکا دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد آمریکا امسال نیز مانند سال‌های اخیر با نفرات مطرح خود در جام تختی در کیش حاضر شد. آمریکایی‌ها که بدنبال افزایش مراودات با فدراسیون کشتی ایران برای پیشرفت کشتی خود هستند، توسط امیر بشیری سرپرست تیم‌شان در جام تختی برای چندمین بار از کشتی گیران کشورمان برای حضور در چند مسابقه بین المللی و دیدارهای دوستانه در سال آینده دعوت کردند.

محمدرضا یزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی با تایید این خبر گفت: در صورت موافقت مسئولان ذیصلاح طبق برنامه ارائه شده تیم ملی کشتی ایران به آمریکا سفر می کند.

وی تصریح کرد: کشورهای روسیه و مغولستان نیز در جریان جام تختی برای حضور در تورنمنت‌های بین المللی خود از تیم ایران دعوت کردند.

سی ویکمین دوره رقابت‌‎های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای 6 تا 8 اسفندماه در جزیره کیش برگزار شد. آمریکایی‌ها یکی از 6 کشور میهمان جام سی ویکم بودند.