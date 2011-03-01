یادواره شهدا موجب انتقال فرهنگ ایثارگری به نسل آینده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مراسم یادواره 78 شهید بخش اسفرورین دوشنبه شب در مسجد جامع این شهر با حضور گسترده خانواده شهدا، مردم و مسئولان استان برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به نقش شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: تجلیل از شهدا تقدیر از ارزشها و یادآور رشادت، ایثار و گذشت آنان در هشت سال دفاع مقدس است و موجب ترویج آرمان شهادت طلبی و پایمردی می شود.

وی افزود: هر چه داریم از برکت خون شهدا و صبوری خانواده های معظم شاهد است و همه وظیفه داریم از آرمانهای انقلاب اسلامی صیانت کنیم و آن را به نسل آینده منتقل کنیم.

معاون پارلمانی رئسی جمهور صدور انقلاب به اقصی نقاط جهان را تاثیر خون هشدا دانست و یادآور شد: امروز بیداری ملل مسلمان جهان و فروپاشی حکومت های جور و ظالم وعده الهی است که برکت انقلاب اسلامی در جهان محقق شده و شاهد به بار نشستن انقلاب هستیم.

میرتاج الدینی با اشاره به این که انقلاب اسلامی با شهادت پیروز شد و پیشرفت و دستاوردهای آن در جهان گسترش یافت خاطرنشان کرد: انتقال روحیه مقاومت، ظلم ستیزی و مقابله با کفر به نسل جوان را باید به عنوان یک الگو وسرمشق قرار دهیم و آن را پاس بداریم.

وی حفظ وحدت و پایبندی به ارزشها را رمز موفقیت انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: مادامی که در مسیر ولایت باشیم و وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم با هوشیاری و بصیرت می توانیم ترفند دشمنان رزا خنثی کرده و به راه خود ادامه دهیم.