رفع مشکل ورود فاضلاب به دریاها توسط محققان کشور

عزیز عباسی از محققان این پروژه تحقیقاتی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تخلیه فاضلاب به آبهای کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تخلیه فاضلاب در دریا به صورت غیر علمی و همراه با خسارات زیست محیطی متعدد انجام می شود از این رو طراحی فلوم آزمایشگاهی به منظور فراهم آوردن زمینه هایی برای مطالعه تخلیه کننده های دریایی برای رفع مشکلات موجود در دستور کار قرار گرفت.



وی تخلیه کننده های دریایی را تاسیسات هیدرولیکی برای تخلیه فاضلاب در دریا دانست و افزود: فلوم آزمایشگاهی نیز تجهیزاتی هستند که برای مطالعه تخلیه کننده های دریایی مورد بهره برداری قرار می گیرند. این تجهیزات با مطالعه فرایندهای هیدرولیکی موجود در تاسیسات دریایی، برای طراحی نمونه های واقعی و یا مدل سازی نمونه های کوچک از تاسیسات هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرند.



عباسی با اشاره به پروژه اجرا شده در این زمینه، خاطرنشان کرد: در این راستا اقدام به طراحی و ساخت فلوم آزمایشگاهی کردیم دستاورد این تحقیقات می تواند در جهت رفع مشکلات فنی متعدد در زمینه تخلیه فاضلاب در دریاها موثر باشد.



این محقق با بیان اینکه فلوم طراحی شده متفاوت از فلومهای هیدرولیکی مطالعه انتقال رسوب است،‌ ادامه داد: فلوم ساخته شده مجهز به دیواره های کاملا شفاف و شیشه ای است که امکان بررسی مسیر حرکت فاضلاب خروجی و تحلیل را برای کاربر فراهم می کند.



وی اندازه گیری میزان اختلاط پساب ورودی به محیط را از ماموریت های مهم این ابزار آزمایشگاهی ذکر کرد و ادامه داد: این ماموریت از طریق تعداد سنسور هدایت الکتریکی صورت می گیرد. این سنسورها قادر به اندازه گیری میزان غلظت فاضلاب در محیط را دارند.



عباسی توضیح داد: این سنسورها از طریق یک صفحه الکترونیکی که صرفا برای این پروژه طراحی و ساخته شده است،‌ نسبت به اندازه گیری مقادیر قرائت شده در همه سنسورها اقدام می کند.