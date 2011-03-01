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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-16/

تعهد ما پیگیری وضعیت امام موسی صدر است

تعهد ما پیگیری وضعیت امام موسی صدر است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تعهد ما در وزارت خارجه پیگیری موضوع امام موسی صدر و دیپلمات های ربوده شده ایرانی است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی وزیرخارجه کشورمان که در نشست با خبرنگاران در نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت امام موسی صدر و 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی و تلاش دولت ایران در این نشست گفت: امروز صبح با رئیس کمیته صلیب سرخ کلینبرگر دیدار داشتم و بحث ربوده شدن امام موسی صدر و 4 دیپلمات ایرانی و همچنین آقای عسگری را به اطلاع ایشان رساندم وی نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این مورد ارایه داد که جای تشکر و قدردانی است.

وی همچنین افزود:  تعهد ما در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیگیری موضوع امام موسی صدر و دیپلمات های ربوده شده تا حصول نتیجه است و این یک امر انسانی و یک مسئولیت برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی است.

مشروح این کنفرانس خبری متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1263961

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