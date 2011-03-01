ذخیره سازی میوه در زنجان سه برابر افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با تدابیری که در استان انجام شد، امسال سه برابر سال گذشته برای شب عید ذخیره سازی میوه صورت گرفته است که این میوه ها از دهه سوم اسفند ماه در استان توزیع می شود، قیمت آن نیز مطابق با قیمت کشوری و به صورت سراسری از سوی دولت تعیین خواهد شد.



وی با بیان اینکه تاکنون بخش عظیمی از میوه خریداری شده شب عید به استان حمل و میوه های باقی مانده نیز به زودی به استان حمل و در سردخانه های موجود ذخیره سازی می شود، افزود: مناطقی در استان پیش بینی شده است تا بتوانیم در طول روز این میوه ها را توزیع کنیم و مردم بتواند صبح و عصر و با قیمت مناسب این میوه ها را خریداری کنند.



صدری افزود: نگرانی که امسال در استان در مورد توزیع میوه شب عید وجود دارد، این است که آیا قادر خواهیم بود تمامی این میوه های ذخیره شده را به بازار توریع کنیم یا نه البته سیاست اصلی در این زمینه، توزیع این میوه ها به منظور کنترل افزایش قیمت کاذب میوه همزمان با شب عید است تا بتوان در زمینه تنظیم بازار میوه شب عید، گام های خوبی در استان برداشت و میوه را با قیمت مناسب در استان توزیع نمود.



رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به ذخیره سازی سیب و پرتقال در کشور به منظور توزیع آن در شب عید افزود: همواره در طول این سال ها مشاهده شده است که اگر دولت سیب و پرتقال را همزمان با شب عید توزیع نمی کرد، قیمت این اقلام بسیار افزایش می یافت و همین امر مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد.

صدری افزود: به همین دلیل سیاست دولت در این زمینه، توزیع بخشی از میوه مورد نیاز مردم به هنگام شب عید است تا بتواند از افزایش قیمت های کاذب واحتمالی میوه همزمان با شب عید که تقاضا در این زمینه افزایش می یابد، جلوگیری کند.



وی با بیان اینکه 3 محل عمده در استان به منظور ذخیره سازی میوه در نظر گرفته شده است افزود: غرفه هایی نیز در استان به تعداد 64 غرفه برای توزیع میوه در نظر گرفته شده است .

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود: عمده این غرفه ها در مناطق خارج از محدوده مرکزی شهر قرار دارد تا هم بتوان سطح دسترسی مردم ساکن در شهرک های اطراف شهر را به این میوه ها جهت خرید تسهیل کرد و هم در جهت کاهش تردد به محدوده مرکزی شهر و جلوگیری از ترافیک در این مراکز، گام هایی برداشت.



صدری به آغاز طرح نظارتی نوروز و تشدید بازرسی ها در این ایام از سوی سازمان بازرگانی اشاره کرد و گفت: این طرح از اول اسفند ماه در استان آغاز شده و در مرحله اول تا 20 فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت و در صورت نیاز به مرحله دوم، این امر تا دهم اردیبهشت سال 90 ادامه می یابد.

وی افزود: در این راستا همکاران توجیه شده اند تا نظارت های لازم را در این زمینه انجام دهند و همچنین اخذ شکایات مردمی و رسیدگی و پاسخگویی به این شکایات نیز انجام خواهد شد و در صورت نیاز، متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود: همفکری و تعامل رسانه ها و مطبوعات را در راستای درست اجرا شدن ماموریت سازمان بازرگانی بسیار مهم عنوان کرد و افزود : مطبوعات تاثیرثر مثبتی در ماموریتهای که در مسیر رفاه و خدمت رسانی مردم است نقش اساسی دارند .

وی با اشاره به اینکه در شهر 18 هزار صنف و در سطح استان 35 هزار صنف وجود دارد لذا در راستای نظارت و بازرسی و جلوگیری از افزایش قیمت های کذایی تعامل اصناف با سازمان را می طلبد

صدری تاکید کرد : عدم کنترل و نظارت درست در سازمان تقاض برای خرید قیمت افزایش پیدا می کند و فضای روانی در خصوص افزایش قیمت را ایجاد می کند لذا در این راستا ار اول اسفند ماه تا 20 فروردین ماه سال 90 طرح نظارت نوروزی و تشدید بازرسی بوده لذا ممکن است این طرح تا 2 ردیبهشت سال 90 ادامه خواهد داشت .

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان گفت : استان همانند سالهای گذشته نسبت به اجرای این طرح آمادگی لازم را داشته که در این راستا کشت های بازرسی مشترکی با بازرسی و مجمع امور صنفی انجام می گبرد که در صورت مشاهده تخلف در آن محل حل و فصل و اگر قابل حل نبود به تعزیرات حکومتی ارسال می شود .

وی در ادامه از ذخیره سازی میوه و مرکبات خبر داد و افزود : توزیع این میوه ها از دهه سوم اسفند ماه در دو نوبت صبح و عصر در 30 نقطه شهر می باشد و همچنین تعیین قیمت میوه ها به صورت کشوری می باشد که هدف دولت از توزیع میوه کنترل قیمت ،فاصله قیمت ، و افزایش قیمت کذایی و مدیریت درست می باشد که در 6 سال اخیر افزایش قیمت در میوه ها نبوده است

صدری گفت : دو نمایشگاه با عناوین سوغات و هدایا و دیگری در پارک شهید رجایی مباشرت میوه و تربار شهرداری برگزار شد و همچنین نمایشگاه بهاره از 15اسفند الی 21 اسفند ماه در نمایشگاه بین المللی کاسپین شهر زنجان با انواع اقلام (اجیل و خشکبار و غیره ) با 10 تا 20 درصد زیر قیمت برگزار می شود و نمایشگاههایی هم در ابهر ، خرمدره ، ایجرود ، ماهنشان و خدابنده برگزار می شود.

رئیس سازمان بازرگانی برگزاری جشنواره فرش استان در 22 اسفند ماه را از برنامه های سازمان اعلام کرد و گفت : هدف از برگزاری این جشنواره حمایت از تولیدات فرش بافان است چرا که استان زنجان دارای فرش مرغوب صادراتی می باشد که در این حوزه 60 هزار بافنده فرش در استان وجود دارد

صدری افزود: در کل کشور یک انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که یک نهاد غیر دولتی و غیر سیاسی است وجود دارد که در این راستا استان زنجان اولین استانی است که انتخابات انجمن را برگزار کرده است و در 12 استان دیگر هم این انتخابات برگزار می شود و با راه اندازی این انجمن مرکزی فعالیت شروع می شود

صدری تعدا د بازرسین در سطح استان را 210 نفر اعلام کرد و گفت : از این تعداد 50 نفر در سطح استان بازرسی سازمان و بیش از 160 نفر بازرس افتخاری می باشند که در این راستا بیش از 80 هزار واحد صنفی مورد بازرشی قرار گرفته و ارزش رایلی پرونده ها 9 میلیارد و 650 میلیون و 448 هزار و 255 ریال می باشد .

رئیس سازمان بازرگانی در پایان ارتباط شماره تلفن گویای 124 و 3223566 در مجمع امور صنفی برای رسیدگی به شکایات مردم در استان زنجان را عنوان کرد.