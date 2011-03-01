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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۳

ورزش اردبیل باید از سیاست زدگی دور باشد

ورزش اردبیل باید از سیاست زدگی دور باشد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل ورزش و بویژه ورزشهای همگانی را یکی از ضروریات زندگی اجتماعی دانست و گفت: ورزش و ورزشکاران این استان باید از سیاست زدگی دوری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از قهرمانان و خادمان ورزش استان اظهار داشت: البته این به معنی آن نیست که ورزشکار، یک فرد سیاسی و دارای اندیشه های سیاسی نباشد.

وی با بیان اینکه ورود سیاست به حیطه ورزش بی شک آسیبهای زیادی به همراه خواهد داشت،اضافه کرد: همانگونه که در بعضی از مسابقه های لیگ در کشور گاهی قضاوتها و برخوردهایی را با رنگ سیاسی شاهدیم که آسیب زا هستند.

استاندار اردبیل خواستار تلاش بیش از پیش برای رشد قهرمان پروری در عرصه ورزش استان شد و افزود: یکی از راه های افزایش تعداد قهرمانان در عرصه های مختلف ورزشی حفظ روحیه از خودگذشتگی در بین جوانان و نوجوانان است.

وی با اشاره به تقارن برگزاری این مراسم با هفته سلامت یادآور شد: ارزیابیها نشان می دهند که هر قدر در زمینه ورزش و افزایش تحرک در جامعه تلاش شود به سلامت افراد جامعه کمک شده است.

صابری با بیان اینکه باید به موضوع ورزش و همگانی کردن آن بویژه در نقاط محروم و روستاها توجه جدی صورت گیرد، ابراز داشت: در این خصوص توزیع عادلانه امکانات و فرصتهای ورزشی و تفریح در دستور کار تربیت بدنی استان قرار گیرد.

وی ایجاد بسترهای مطلوب برای پرورش قهرمانان در عرصه های مختلف ورزشی را از اولویتهای دولت عنوان کرد و متذکر شد: به مانند افتخار آفرینی متخصیصین علمی، اقتصادی، صنعتی، هسته ای کشور و...، کسب قهرمانی یک ورزشکار نیز موجب عزت و سربلندی ایران است.

صابری اردبیل را استانی با پیشینه دیرینه در زمینه پرورش قهرمانان ورزشی دانست و خاطر نشان کرد: باید ضمن حفظ روحیه ورزشکاری به عنوان یک فرد اجتماعی و آگاه در عرصه ورزش و قهرمان پروری نیز موفق باشیم.

همچنین در این مراسم از 260 ورزشکار قهرمان و مدال آور در بازیهای آسیایی 2010 گوانجو و نیز مسابقه های جهانی و آسیاییی، سه نفر از مربیان ورزشی، سه هیئت ورزشی برتر و نیز سه شهرستان موفق استان در عرصه ورزشهای مختلف با اهدا لوح سپاس و جوایزی تقدیر شد.

امسال از استان اردبیل 46 ورزشکار در رشته های گوناگون به مسابقه های آسیایی گوانجو در کشور چین و نیز دیگر مسابقه های جهانی اعزام شده بودند که 20 نفر از آنان موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

کد مطلب 1263968

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