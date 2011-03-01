همایش "نقش رهبری در حکومت اسلامی" در نمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امام جمعه شهرستان نمین شامگاه دوشنبه در این همایش طی سخنانی با بیان اینکه برداشتها و تفسیرهای متعدد از مسایل دینی و اسلامی موجب بروز اختلاف می شود، امامت و ولایت را مایه وحدت و از بین رفتن اختلافات در جامعه اسلامی دانست.

حجت الاسلام علی رحیمی انسجام و یکپارچگی مسلمانان را مهمترین دلیل وجود رهبر در جامعه عنوان کرد و افزود: توجه به لزوم وجود امام برای تبیین احکام و جلوگیری از قرائتهای متعدد از اسلام اصل مهمی برای از بین رفتن اختلاف و دستیابی به اتحاد است.

وی با بیان اینکه تفسیرهای متعدد از قرآن و احکام و قرائتهای مختلف از اسلام را عامل تفرقه و ضربه به وحدت مسلمین برشمرد و یاد آور شد: تفسیر مسایل دینی پس از پیامبر (ص)، امامان و نواب امام زمان (عج) برعهده ولی فقیه بوده و موجب یکپارچگی مسلمانان می شود.

امام جمعه نمین ضمن بیان اهمیت رهبری در حکومت اسلامی ابراز داشت: ضرورت وجود امام و ولی برای هدایتگری و تجلی ویژگیهای یک امام و رهبر در جامعه دینی از جمله دلایلی است که در جامعه اسلامی به وجود رهبر تاکید دارد.

وی با اشاره به تأسیس حکومت اسلامی در صدر اسلام افزود: همچنان ‌که جامعه اسلامی نو پا در صدر اسلام، به رهبری مانند پیامبر اکرم(ص) که خود نمونه همه مکارم اخلاق است، نیازمند بود؛ جامعه کنونی نیز برای رشد و بالندگی به چنین رهبرانی نیاز دارد.

رحیمی در پایان با بیان دو ویژگی رهبر اسلامی از منظر قرآن خاطر نشان کرد: رهبر و صاحب‌ اختیار مردم باید فردی باشد که خود از نظر ایمانی و اخلاقی ممتاز بوده و نیز الگویی برای دیگران باشد.