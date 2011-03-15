طره؛ خط ایرانی در قالب سطر عمودی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طره در لغت به معنی ریشه و دسته موی تابیده بر روی پیشانی است و فرم خاص این خط ابداعی بر این است که این خط به صورت سطر عمودی نوشته شده است.

خط "طره" توسط "حشمت الله ناصری" هنرمند گلستانی ابداع شد و این هنرمند، خوشنویسی را بصورت خودآموز از سال 72 آغاز کرد و در سال 77 به انجمن خوشنویسان راه یافت.

همچنین این هنرمند گلستانی در سال 83 توانست مدرک ممتاز خود را در خط نستعیلیق دریافت کرد و تاکنون از محضر اساتیدی چون، فتاح زاده و نژاد حسینی خط را فراگرتفه است و در کلاسها فوق ممتاز استاد فلسفی در تهران نیز شرکت کرده است.

ناصری سابقه برگزاری نمایشگاه های مختلفی دارد و حضور در جشنواره کاتبان وحی، نفر برگزیده هنر بومی خط نستعلیق در جشنواره بزرگ شمال کشور در سال 82، کتابت چهار هزار بیت از شاهنامه به خط نستعلیق و ابداع خط طره از سوابق این هنرمند گلستانی است.

حشمت الله ناصری درباره ابداع خط طره به خبرنگار مهر گفت: فرم خاص این خط این است که بصورت سطر عمودی نوشته می شود و علاقه ام به خوشنویسی چینی موجب شد تا به این فکر کنم که چگونه می توان خوشنویسی ایرانی را در قالب سطور عمودی نوشت.

نمونه خط طره

وی اظهار داشت: از مهرماه 88 تمرین این نوع نوشتن را شروع کردم و تلاش بر این بود که حروف و کلمات در عین حال که عمودی نوشته می شوند دارای شکل متفاوت و مطابق با اصول کلی زیبایی شناسی باشند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار تمرین این خط، مدتی را صرف شناخت بیشتر خط چینی و نحوه نگارش آن از طریف کتابهای مختلف و منابع اینترنتی کردم و این باعث شد تا حروف و کلمات این خط، رنگ و بوی خوشنویسی ایرانی بخود گیرد.

ناصری عنوان کرد: شکل برخی حروف در این خط از نستعلیق برگرفته شد و مطابق سلیقه، این خوشنویسی تغییر شکل یافت.

وی افزود: در خط طره، هر کلمه به صورت سطری مورب 45 درجه نوشته می شود و که در نهایت سطری عمودی را می سازد و نکته قابل توجه اینکه هر کلمه باید طوری نوشته شود که سطر عمود و کاملا صاف بنظر رسد و این تمرین باعث افزایش قدرت تجسم خوشنویسی می شود که پیش از نوشتن هر کلمه، آن را در ذهن مجسم می کند.

حشمت الله ناصری، نوشتن این خط را بسیار دشوار دانست و گفت: زیرا در اکثر حروف دیده می شود که در طول دو نقطه امتداد، از نهایت ضخامت به نهایت ظرافت می رسد و تقریبا شکل تمام حروف و کلمات به صورت مارپیچ است و نرمش در این خط غالب است.

وی یادآور شد: استفاده از این خط بیشتر جنبه تزیینی دارد و بیشتر بصورت تابلو به نمایش در می آید و سرعت نوشتن آن از خط نستعلیق بیشتر است.



نمونه خط طره

ناصری با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای اختراع این خط ابداعی افزود: در حال حاضر پیگیر مراحل ثبت این خط از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم.



به گزارش خبرنگار مهر، در عین حال نمایشگاهی از آثار این هنرمند گلستانی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا و 34 تابلو خوشنویسی از آثار این هنرمند به معرض نمایش گذاشته شده بود.

این نمایشگاه تا 12 اسفندماه برای بازدید علاقمندان دایر بود.