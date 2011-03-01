مکتب اسلامی ـ ایرانی را در مقابل مکتب ایرانی ترویج کنید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شامگاه دوشنبه در آخرین برنامه دیدار با مراجع تقلید در قم با آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار مسائل مهمی پیرامون نهضتهای اسلامی در کشورهای عربی از جمله مصر، تونس، بحرین و... مطرح شد که آیت الله هاشمی شاهرودی نسبت به جریان بیداری اسلامی اظهار خرسندی کرد.



آیت الله هاشمی شاهرودی همچنین در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام موسوی سرچشمه نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین که از طرح مکتب ایرانی به شدت انتقاد کرده بود، اظهار داشت: شما می توانید در برنامه های کاری خودتان مکتب اسلامی - ایرانی را به جای مکتب ایرانی ترویج کنید.



وی اضافه کرد: در چند جای برنامه پنجم که تصویب شد بحث اسلامی – ایرانی مطرح شد و شما باید این مکتب را ترویج دهید تا جلوی مکتب ایرانی گرفته شود.



در این دیدار سایر نمایندگان مطالبی را پیرامون مسائل فرهنگی کشور، زندانی شدن مردان به خاطر مهریه، طرح مکتب ایرانی و... مطرح کردند.



لازم به ذکر است اعضای فراکسیون روحانیون مجلس در سفری یک روز به قم با حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی، لطف الله صافی گلپایگانی و سید محمود هاشمی شاهرودی دیدار و گفتگو کردند.



همچنین قرار بود اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت الله حسین نوری همدانی دیدار کنند که این دیدار بنا به دلایلی برگزار نشد.