اجرای ناقص اتوماسیون اداری در ادارات اراک منجر به دوباره کاری شده است

علیرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه باید ادارات دولتی، قوانین، صورتجلسه ها، سمینارها و فرایند کاری خود را در سایتهای خود داشته باشند، گفت: در صورت اهمال ادارات و پاسخگو نبودن، مردم می توانند به فرمانداری اراک شکایت کنند.

وی با اشاره به اینکه 36 اداره استان موظف به به روز رسانی سایتهای خود هستند، اظهارداشت: بیشتر سایتهای این ادارات غیرفعال است.

طاهری توسعه جایگاه اینترنتی، ایجاد سیستم‌های مکانیزه عمومی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی و اجرای برنامه آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان را به عنوان شاخص‌های محور توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: چگونگی فعال شدن و عملکرد سایتهای سازمان‌ها و ادارات شهرستان را در ابتدای سال آینده ارزیابی می‌کنیم.

وی همچنین با بیان این مطلب که در آینده نزدیک آدرس سایت ادارات و دستگاه‌های شهرستان در سایت فرمانداری لینک می‌شود، گفت: به روز بودن این پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دسترسی مردم به اطلاعات را تسهیل کرده و بویژه با ارائه پروسه فعالیتهای اجرایی مختلف هر دستگاه در سایت مورد نظر، در حوزه هزینه فعالیت‌های اجرایی سازمان‌ها شفاف سازی صورت می‌گیرد.

مسئول دفتر بازرسی فرمانداری شهرستان اراک با تاکید بر اینکه هرساله بحث ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی استان و شهرستان و معرفی مدیر و کارمند نمونه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، افزود: حفظ و توسعه منابع انسانی، استقرار نظام شایسته‌گرایی و آموزش و به‌سازی نیروی انسانی از شاخص‌هایی است که در حوزه ساماندهی و توانمندسازی منابع انسانی مد نظر گرفته می‌شود.