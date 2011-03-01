هنرهای بومی هرمزگان در کشورهای حاشیه خلیج فارس به غارت می رود

حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی در حاشیه جلسه برنامه ریزی جشن جهانی نوروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: بخش عمده ای از هنرهای بومی ایران و به خصوص مردم هرمزگان در قالب نمایشگاههای مختلف ولی به اسم مردم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای بازدید مردم سایر کشورها به نمایش در می آید و این چنین بیان می شود که این هنرها و فرهنگ متعلق به همان کشور است در حالی که چنین نیست.

وی ادامه داد: 90 درصد از فعالیتهایی که در این نمایشگاهها صورت می گیرد هنرهای مردم ما هستند و ما به عنوان کسانی که در جنوب کشور زندگی می کنیم وظیفه نگهداری از آنها را برعهده داریم.

نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه برنامه ریزی جشن جهانی نوروز تصریح کرد: در حال حاضر طرحی در حال تدوین است که براساس آن با ایجاد غرفه ها و نمایشگاهها بتوان محصولات و دستاوردهای ایران و هرمزگان را به نمایش گذاشت و معرفی کرد.

حجت الاسلام شیبانی ادامه داد: موسیقی سنتی هرمزگان به عنوان یکی از اصیل ترین هنرها در کشورهای حاشیه خلیج فارس به نام آنها اجرا می شود که جا دارد برای حفظ آن تلاش زیادی شود.

وی اعلام کرد: اجرای موسیقی سنتی، انجام ورزشهای بومی و محلی هرمزگان، نمایشهای میدانی و خیابانی، نمایشگهاهای هنرهای تجسمی، نمایشگاه لباس و زیورآلات و نمایشگاههای غذاهای محلی این استان در کشورهای عربی از جمله کارهایی است که می توان برای معرفی و حفظ آداب و روسوم مردم استان اجرا کرد.