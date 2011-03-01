جلسه انتخاب شهردار اهواز برای سومین بار تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با وجود اینکه شورای شهر اهواز بعد از پشت سرگذاشتن روزهای پر فراز و نشیب که منجر به سلب عضویت یا به عبارتی کنار رفتن پنج عضو از 11 عضو آن شد، انتظار می رفت در اولین گام اقدام به انتخاب شهردار بعد از حدود هشت ماه اداره کردن این سازمان شهری توسط محمد صفری به عنون سرپرست کند ولی مشکلات ایجاد شده در مسیر این شورا امکان چنین کاری را تا به امروز از آنها گرفته است.

بعد از اینکه پنج عضو شورای شهر اهواز سلب عضویت شدند همه در انتظار ورود اعضای علی البدل به شورای شهر اهواز بودند ولی شرایط به گونه ای پیش رفت که تنها دو نفر از آنان موفق به ورود به شورای شهر شدند و نفر سوم از ادامه حضور در شورای شهر ناکام ماند.



دو نفر دیگر از اعضای علی البدل هم به دلایلی که اعلام نشد هیچگاه به شورای شهر دعوت نشدند تا شورای شهر هم اینک تنها با شش نفر به حیات نیمه جان خود ادامه دهد. این شرایط باعث شده که تنها با غیبت یک نفر از اعضای شورای شهر، شورا از رسمیت بیفتد و ادامه برگزاری جلسات علنی و تصمیم گیری را نداشته باشد.



همین امر باعث شده که انتخاب شهردار اهواز هربار به علت عدم حضور یکی از اعضای شورای شهر از رسمت بیفتد و تشکیل نشود. در این شرایط اسکندر زنگنه یکی از اعضای شورای شهر از ادامه حضور در شورا شهر سرباز می زند و هیچ دلیلی تاکنون برای این کار خود اعلام نکرده است.



قاسم حریزاوی یکی از اعضای جدید شورای شهر اهواز بدون نام بردن از فرد خاصی می گوید: از تاریخ هشتم دی ماه سال 1389 که شورای مجددا به فعالیت خود ادامه داد یکی از آقایان 10 جلسه غیبت داشته است. این آقا دارد تخلف می کند و رای مردم را بی ارزش می کند که اینگونه بی تفاوت نسبت به نظر مردم در جلسات شورای شهر شرکت نمی کند.



وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها به چنین فردی لقب انسان مقاوم را داده اند، افزود: کار چنین فردی که به رای مردم پشت کرده است بیشتر شبیه خیانت است تا مقاومت.



حریزاوی عنوان کرد: این فرد هیچگاه برای شرکت در جلسه انتخاب شهردار حضور پیدا نمی کند ولی با چنین شرایطی شورای شهر اهواز هیچکاه زیر بار فشارهای سیاسی نمی رود و تن به ذلت نمی دهد و زیر بار حرف زور نمی رود.



این عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: خط مشی اعضای شورای شهر اهواز باج ندادن به افراد مختلف است حتی اگر این باج ندادن به قیمت انحلال کامل شورای شهر اهواز منجر شود نیز زیر بار حرف زور و باج دادن نمی رویم.



همچنین سید مهدی آلبوشوکه نائب رئیس شورای شهر اهواز نیز با اشاره به اینکه غیبت برخی افراد ظاهرا راه های منطقی و طبیعی برای انتخاب شهردار اهواز را به بن بست رسانده است از رئیس شورای شهر اهواز خواست ترتیبی اتخاذ کند که اعضای فعلی که در جلسات شرکت می کنند در حضور فرماندار اهواز اقدام به انتخاب شهردار اهواز کنند.





وی افزود: دیگر انتظار کشیدن برای حضور برخی دوستان در شورای شهر اهواز بی فایده بوده و لازم است در این خصوص راه های دیگری را امتحان کنیم تا شهرداری اهواز از این بلاتکلیفی خارج شود.



این در حالیست که از راهروهای شورای شهر اهواز خبر می رسد اکثر اعضای شورا برای انتخاب سیدکریم حسینی معاون امور انسانی استاندار خوزستان به توافق رسیده و قرار بود در این جلسه وی به عنوان گزینه رای لازم را از اعضای شورای شهر کسب کند که با عدم حضور اسکندر زنگنه و سیما احتشام زاده این جلسه برگزار نشد.



متاسفانه این واقعیت را باید قبول کرد که اکنون که شرایطی پیش آمده که یکی از افراد خوشنام استان که با وساطت برخی افراد معتمد حاضر به پذیرفتن چنین ریسکی برای حضور در شهرداری اهواز شده برخی اعضای شورای اهواز که با نیامدن خود جلسه را از رسمت انداختند یک فرصت طلایی برای عمران و آبادی شهر اهواز از دست دادند.



بی شک همه در اهواز از اختلافات همیشگی مجموعه شورای شهر و استانداری خبر داشتند ولی حضور سید کریم حسینی می توانست مهر باطلی برای تمامی این اختلافات بزند چراکه وی یکی از افراد مورد اعتماد استاندار بوده و از مقبولیت فراوانی بین مدیران استان خوزستان برخوردار است و می توانست با حضور خود در شهرداری این سازمان بحران زده را به سرمنزل مقصود برساند.



به هر حال دود این اختلافات و دو دستگی بیش از هر کس به چشم مردم اهواز می رود چراکه آنها وقتی به مقام مقایسه اهواز با سایر کلانشهرهای هم ردیف خود برمی آیند به اوضاع وخیم شهر اهواز بیش از گذشته پی می برند.