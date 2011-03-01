به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، وضعیت طولانی شدن پروژه های بیمارستانی لرستان که بارها تاکنون توسط مردم، مسئولان و رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفته است ولی همچنان حوزه سلامت لرستان با چالش پروژه هایی با قدمت بالای 17 سال دست و پنجه نرم می کند.

بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پلدختر یکی از پروژه هایی است که که با وجود شرایط حساس این شهرستان در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب پس از سالها ابراز نگرانی مردم و پیگیری رسانه ها در آستانه 25 سالگی آماده بهره برداری شده است تا این بار مرضیه وحید دستجری در سفر به استان لرستان پروژه ای برای افتتاح داشته باشد.

بیمارستان شهرستان الیگودرز نیز یکی دیگر از بیمارستان هایی است که با وجود گذشت 16 سال از کلنگ زنی آن در یکی دو سال اخیر فعال شده و مسئولان وعده داده اند که این بیمارستان در سال 1390 آماده بهره برداری شود.

این در حالیست که مطابق آخرین اظهارات مسئولان این پروژه هم اکنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توجه به روند اجرای پروژه های بیمارستانی در استان لرستان باید خیلی خوشبین بود که تاریخ سال 1390را برای بهره برداری از این پروژه 17 ساله معرفی کرد.

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیز از سال 82 آغاز شده است و با گذشت هفت سال دارای 96 درصد پیشرفت فیزیکی است و بنابر آخرین وعده ها امید می رود تا 6 ماه نخست سال آینده به بهره برداری برسد.

این در حالیست که عملیات اجرایی این بیمارستان بزرگ به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکار تقریبا متوقف شده است تا لرستانیها چشم انتظار بمانند تا آخرین وعده وزیر مسکن برای پرداخت مطالبات پیمانکار در شب عید نوروز محقق شود و مردم این استان به آرزوی دیرین خود دست یابند.

از سوی دیگر با وجود وضعیت کنونی پروژه های بیمارستانی استان لرستان حتی با بهره برداری از این پروژه ها هم مشکل حوزه سلامت لرستان مرتفع نخواهد شد تا هیئت دولت با احساس نیازی که در این بخش وجود داشت در سفرهای دور اول و دوم خود احداث چند بیمارستان دیگر در استان را نیز تصویب کند.

دو مصوبه سفر دوم هیئت دولت در زمینه احداث بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود و جایگزین بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد نیز تاکنون با توجه به اشکالات وارده از سوی سازمان مسکن و شهرسازی در مورد محل زمین آن آغاز نشده است که امید می رود در سفر سوم هیئت دولت برای این مشکل هم چاره ای اندیشیده شود.

به هر حال روند طولانی شدن پروژه های بیمارستانی در لرستان یکی از مشکلاتی است که سلامت مردم در این استان را تحت الشعاع قرار داده است که این امر باید از سوی مسئولان حوزه مسکن و شهرسازی مورد توجه جدی قرار گیرد.

این در حالیست که چالشهای حوزه سلامت در این استان فقط به روند کند پروژه های بیمارستانی محدود نمی شود تا همچنان کمبود پزشک متخصص در لرستان مردم این دیار را سرگردان استانهای همجوار و پایتخت کند.

کمبود پزشک متخصص در استان لرستان تاکنون بارها در تریبونهای مختلف مورد انتقاد مسئولان قرار گرفته است به طوریکه نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز در یکی از خطبه های نماز جمعه این شهر در سخنانی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور متخصصان پزشکی در استان لرستان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان باید با توجه به اینکه لرستان در این بخش دارای نیازهای فراوانی است امکانات لازم و تجهیزات مورد نیاز را برای حضور متخصصان در این استان فراهم کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال همت و کار مضاعف توسط رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: همت مضاعف دانشگاه علوم پزشکی در زمینه جذب نیروی متخصص و کار مضاعف در این بخش برای ارتقا مقوله سلامت درسطح استان ضروری است.

با این اوصاف همچنان لرستانیها در انتظار تحقق وعده های مسئولان مبنی بر جذب پزشکان متخصص در استان هستند.

یک شهروند نورآبادی در این رابطه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: دختر من به علت ناراحتی پوستی نیاز به خدمات تخصصی دارد که متاسفانه این خدمات در سطح شهرستان دلفان ارائه نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هر ماه مجبور به بردن دخترش به تهران برای درمان است، عنوان کرد: حتی برای تهیه داروی ترکیبی که پزشک دخترم برای وی تجویز کرده است نیز باید به کرمانشاه مراجعه کنم.

این شهروند نورآبادی با تاکید بر اینکه این مشکل موجب تحمیل هزینه های سنگین به خانواده وی شده است، افزود: از سوی دیگر در برخی فصول سال به دلیل حاد شدن بیماری فرزندم و عدم دسترسی به پزشک همواره نگرانی های زیادی دارم.

وی ادامه می دهد: دخترم تا هنگام مراجعه به تهران باید درد زیادی را متحمل شود در صورتیکه خدمات درمانی و بهداشتی باید به راحتی در دسترس عموم مردم باشد.

سخنان این شهروند نورآبادی تنها مربوط به مردم این شهرستان محروم در استان لرستان نیست بلکه حتی ساکنان مرکز این استان نیز برای دریافت برخی خدمات تخصصی مجبور به حضور در استانهای همجوار هستند.

از سوی دیگر کمبود فضابی بیمارستانی در استان، نبود بیمارستانهای تخصصی در زمینه کودکان و سوختگی در لرستان، تعداد معدود داروخانه های شبانه روزی در شهرستانها، نبود خانه بهداشت در برخی روستاهای لرستان و دهها مشکل دیگر از جمله مسائلی است که با وجود رویکرد فرهنگی سفر هیئت دولت به نظر می رسد باید در جلسه نهایی مطرح شود چرا که حوزه سلامت از جمله حوزه هایی است که بر دیگر ابعاد توسعه استان تاثیرگذاری زیادی دارد.