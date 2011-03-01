تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه دهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با یکم مارس سال 2011 میلادی.
- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا امشب با انجام دیدار زیر به پایان میرسد:
* مهرام ایران - الریاضی لبنان، ساعت 19:30، سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی
- فصل 2011 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه A:
* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:35، ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی
* الهلال عربستان - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض
گروه B:
* پاختاکور ازبکستان - النصر عربستان، ساعت 15:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند
* استقلال ایران - السد قطر، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
گروه E:
*جیجویونایتد کره جنوبی - تیانجین تدا چین، ساعت 9:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو
* گامبااوزاکا ژاپن - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 13:30، ورزشگاه بانپاکو شهر اوزاکا
گروه F:
* هانگژو گرین تون چین - ناگویا گرامپوس ژاپن، ساعت 15:05، ورزشگاه اژدهای زرد شهر هانگژو
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای اورتون و ریدینگ پیگیری میشود.
- در ادامه دیدارهای معوقه مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب تیمهای چلسی و منچستریونایتد برابر هم به میدان میروند.
- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز میشود:
* اسپانیول - مایورکا
* سویا - اسپورتینگ گیخون
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری یک دیداربین تیمهای دوئیسبورگ و انرژی کوتبوس آغاز میشود.
نظر شما