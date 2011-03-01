تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه دهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با یکم مارس سال 2011 میلادی.

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امشب با انجام دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* مهرام ایران - الریاضی لبنان، ساعت 19:30، سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی

- فصل 2011 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه A:

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:35، ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی

* الهلال عربستان - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - النصر عربستان، ساعت 15:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* استقلال ایران - السد قطر، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

گروه E:

*جیجویونایتد کره جنوبی - تیانجین تدا چین، ساعت 9:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* گامبااوزاکا ژاپن - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 13:30، ورزشگاه بانپاکو شهر اوزاکا

گروه F:

* هانگ‌ژو گرین تون چین - ناگویا گرامپوس ژاپن، ساعت 15:05، ورزشگاه اژدهای زرد شهر هانگ‌ژو

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌‎های اورتون و ریدینگ پیگیری می‌شود.

- در ادامه دیدارهای معوقه مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب تیم‌های چلسی و منچستریونایتد برابر هم به میدان می‌روند.

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌‎شود:

* اسپانیول - مایورکا

* سویا - اسپورتینگ گیخون

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری یک دیداربین تیم‌های دوئیسبورگ و انرژی کوتبوس آغاز می‌شود.