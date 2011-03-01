به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار مشتاق گوهری تهیه‌کننده و کارگردان این مستند با اشاره به هشت ماه تحقیق و نگارش این اثر گفت: با توجه به اینکه قرار است در این مستند تلویزیونی مراحل مختلف زندگی لاک‌پشت‌های سبز از زمان جفت‌گیری تا به آب رفتن آنها به تصویر کشیده شود لازم بود که تصویربرداری این فیلم به صورت منقطع و حد فاصل زمانی چهار ماهه انجام شود.

وی درباره زیبایی‌های زندگی لاک‌پشت در اعماق دریا افزود: بخشی از تصویربرداری فیلم مستند لاک‌پشت داران در زیر آب انجام شده است. برخی از صحنه‌ها همچون مراحل تکامل جنینی لاک‌پشت‌ها در تخم با استفاده از روش انیمیشن بازسازی شده است.

مشتاق گوهری از تمام شدن مراحل تصویربرداری این مستند خبر داد و گفت: در حال حاضر کار تدوین و صداگذاری فیلم آغاز شده است و پیش‌بینی می‌کنیم این مستند 45 دقیقه‌ای تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده برای نمایش آماده شود.

دیگر عوامل تولید فیلم مستند "لاک‌پشت ‌داران" عبارتند از تدوین: مرتضی صفامنش، تدوین، انیمیشن: حسین مظلوم، نویسنده: ایمان شفیعی، تصویربردار: علیرضا عصمت پناه، صدابردار: مهدی سالارپور، محققان: الهام آبگین و اصغر مبارکی.