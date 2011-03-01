نمایشگاه «جهان در شب» در زنجان برگزار می شود

دبیر اجرایی کارگاه و نمایشگاه عکاسی نجومی «twan» در گفتگو با خبر نگار مهر در زنجان گفت: پس از برگزاری موفق اولین کارگاه در سال گذشته و بدست آوردن نتایج بسیار خوب برآن شدیم که دومین کارگاه را در اسفند ماه 89 برگزار نمائیم.

اسدا... قمری نژاد افزود: کارگاه عکاسی ستاره شناسی امسال بسیار پربارتر خواهد بود و برای این منظور از سه عکاس مشهور آسمان شب از خارج از کشور به نامهای دکتر دیوید مالین از استرالیا،گرنات مایزر از آلمان و استفان گیزارد از شیلی و سه عکاس ایرانی پروژه بابک امین تفرشی به عنوان مدیر طرح «twan»،افشین زاکاریان و امیر حسین ابوالفتح، دعوت به عمل آمده که باعث پر بار شدن کارگاه می شود.

دبیر برگزاری افزود: کارگاه عکاسی امسال بیشتر به مباحث علمی پردازش داده ها و تصاویر خواهد پرداخت و سعی خواهد شد که عکاسان آسمان شب را بیشتر با روشهای ویرایش،تهیه و ...تصویر آشنا سازند. یکی از جنبه های نوین در کارگاه،پروژه های علمی عکاسی ستاره شناسی است که بیشتر به آن خواهند پرداخت.

قمر نژاد ظرفیت این کارگاه را 80 نفر در سطح ملی عنوان کرد و افزود: ثبت نام از علاقه مندان از طریق وب سایت شاخه آماتوری نجوم ایران،پایگاه خبری آسمان پارس و پایگاه خبری آسمان شب ایران انجام شده است.