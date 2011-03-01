تصویربرداری مجموعه "خرچنگ" به نیمه رسید

نادر رونده، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه "خرچنگ" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این سریال40 لوکیشن دارد که لوکیشن‌های اصلی سریال در مجتمع بندرشهیدرجایی، جزیره هرمز و شهر بندرعباس است.

وی افزود: سریال تلویزیونی خرچنگ در 13 قسمت 40 دقیقه‌ای تولید می‌شود و داستان یکسری از باندهای وابسته به عوامل بیگانه است که قصد دارند به اقتصاد ایران ضربه بزنند و اقدام به وارد کردن دستگاه چاپ اسکناس به داخل کشور می‌کنند. مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جریان کارهای غیرقانونی این باند قرار می‌گیرند و ...



در این مجموعه محمود مقامی، رضا آشتیانی، آرام چراغی، سارا توکلی، امیر ذاکری، هاشم جوری، خسرو خان محمدی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل "خرچنگ" عبارتند از مدیر تصویربرداری: یونس سبزی، مدیر برنامه‌ریزی: بابک اعطاء، دستیار کارگردان: سعید صیادی، نورپرداز: محمد نوری، طراح صحنه و لباس: محمد یاسینی، صدابردار: مهراب بهرامی و گریم: مجید شناور.