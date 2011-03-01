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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

بررسی آیین راهنمایی و رانندگی کشورهای مختلف در برنامه "عمق آب"

آیین راهنمایی و رانندگی کشورهای مختلف در برنامه "عمق آب" در شبکه آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "عمق آب" روز پنجشنبه 12 اسفندماه از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. محور برنامه این هفته ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی است.

محمود کریمی، تهیه‌کننده و کار گردان این برنامه گفت:‌ وجود آمارهای تکان‌دهنده تلافات رانندگی در ماه‌های آخر و اول سال عاملی بود که  سعی داشتیم تا به صورت آموزش غیرمستقیم و گفتگوها در خصوص چگونگی این فاجعه‌ها در برنامه صحبت کنیم.
 
در این برنامه زنده با نگاه علمی - تحلیلی به آموزش راهنمایی و رانندگی ایران و کشورهای دیگر بررسی می‌شود. این برنامه ساعت 14 روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.  
کد مطلب 1263992

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