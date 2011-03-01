بررسی آیین راهنمایی و رانندگی کشورهای مختلف در برنامه "عمق آب"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "عمق آب" روز پنجشنبه 12 اسفندماه از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. محور برنامه این هفته ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی است.

محمود کریمی، تهیه‌کننده و کار گردان این برنامه گفت:‌ وجود آمارهای تکان‌دهنده تلافات رانندگی در ماه‌های آخر و اول سال عاملی بود که سعی داشتیم تا به صورت آموزش غیرمستقیم و گفتگوها در خصوص چگونگی این فاجعه‌ها در برنامه صحبت کنیم.

در این برنامه زنده با نگاه علمی - تحلیلی به آموزش راهنمایی و رانندگی ایران و کشورهای دیگر بررسی می‌شود. این برنامه ساعت 14 روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.