جدال برای صدرنشینی به نتیجه نرسید/ توزین تنها تیمی که صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این هفته از رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور جدال تیم‌های توزین الکتریک و راه و ترابری که در کاشان برگزار شد به سود تیم میزبان به پایان رسید. کاشانی‎ها با وجود کسب پیروزی در این بازی همچون حریف بازنده خود 27 امتیازی شدند و از این حیث به شرایط برابر با پتروشیمی صدرنشین رسیدند. با این حال و به دلیل معدل گل کمتر هیچ یک از تیم‎های توزین الکتریک و راه و ترابری نتوانستند به صدر جدول برسند و این رده در اختیار ماهشهری‌های غایب باقی ماند.

شاگردان عباس آقاکوچکی با وجود شکست در دیدار دوشنبه شب مقابل توزین الکتریک در رده سوم جول رده‎بندی باقی ماندند اما کاشانی‎ها به لطف پیروزی مقابل آنها به عنوان تنها تیم صعود کرده موفق شدند در رده دوم جدول رده‎بندی قرار بگیرند.

ذوب آهن به دلیل حضور در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا دیدار این هفته خود را برگزار نکرد. این تیم همراه با مهرام که دیدار خود در هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را دو روز زودتر از دیگر تیم‎ها برگزار کرد تنها تیم‌هایی بودند که در پایان دیدارهای دوشنبه شب با سقوط مواجه شدند. مهرام و ذوب آهن به ترتیب از رده‎های دوم و چهارم به رده‌های چهارم و پنجم جدول سقوط کردند.

سایر تیم‌هایی که در این هفته از رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به میدان رفتند با وجود کسب پیروزی و یا متحمل شدن شکست هیچ جابه‌جایی نداشتند و جایگاه آنها در رده‎های ششم تا دوازدهم جدول رده‎بندی بدون تغییر ماند. نتایج به دست آمده در هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و جدول رده‎بندی این رقابت‎ها به شرح زیر است:

* توزین الکتریک کاشان 62 - راه و ترابری قم 49

* دانشگاه آزاد 109 - بانک سامان 85

* ب . آ شیراز 75 - هیئت شهرکرد 70

* کاسپین قزوین 85 - شرکت ملی حفاری 77

(این بازی در پایان وقت قانونی به تساوی 71 بر 71 منجر شد)

جدول رده بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (12 برد، 3 باخت، 27 امتیاز)

2- توزین الکتریک کاشان (11 برد، 5 باخت، 27 امتیاز)

3- راه و ترابری قم (11 برد، 5 باخت، 27 امتیاز)

4- مهرام تهران (12 برد، 2 باخت، 26 امتیاز)

5- ذوب آهن اصفهان (12 برد، یک باخت، 25 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد (8 برد، 7 باخت، 23 امتیاز)

7- کاسپین قزوین (6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)

8- ب . آ شیراز (6 برد، 9 باخت، 21 امتیاز)

9- هیئت شهرکرد (4 برد، 12 باخت، 20 امتیاز)

10- شهرداری گرگان (4 برد، 11 باخت، 19 امتیاز)

11- شرکت ملی حفاری (4 برد، 11 باخت، 19 امتیاز)

12- بانک سامان (یک برد، 15 باخت، 17 امتیاز)