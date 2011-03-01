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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در بزرگراههای پایتخت

آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در بزرگراههای پایتخت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در بزرگراهها خبر داد و گفت: خودروی متخلفان علاوه بر جریمه توقیف می شود.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: از روز گذشته طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در بزرگراههای تهران از سوی پلیس بزرگراهها آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این طرح برخورد با تخلفاتی از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و برخورد با خودروهای سنگین بدون پلاک سوم و خودروهای دارای چراغ زنون به طور جدی در دستور کار پلیس بزرگراهها قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار کرد: در طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز علاوه بر جریمه خودروها از سوی پلیس بزرگراهها، خودروی متخلف توقیف می شود.

وی گفت: همچنین خودروهای متخلف با نصب بنر بر روی آنان به سایر رانندگان به عنوان افراد نقض کننده حقوق مردم معرفی می شوند.

سردار رحیمی افزود: این طرح با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز در تمام طول شبانه روز بدون اغماض اجرا می شود.

 

کد مطلب 1263997

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