شورای شهر اهواز بازیچه هیچکس نیست

رضا سبز علی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، با اشاره به برخی موضع گیریها علیه شورای شهر اهواز اظهار داشت: شورای شهر بازیچه دست هیچ فرد و گروهی نیست و تاکنون افراد فراوانی برای تاثیر گذاری بر استقلال شورای شهر بر اعضای آن فشار آورده اند ولی موفق به این کار نشده اند.

وی افزود: با وجود اینکه در هشت ماه اخیر شهرداری توسط سرپرست اداره می شود ولی هیچیک از پروژه های شهرداری اهواز روی زمین نمانده و به نظر من و به گواه اسناد موجود حتی بهتر از سابق نیز کارها در حال اجرا و پیگیری است. با این وجود کمبود بودجه در شهرداری که کل کشور درگیر آن است را انکار نمی کنم.



سبزعلی با اشاره به اتهامات مالی به شورای شهر توسط برخی محافل در رسانه های استان تصریح کرد: این موضوع جای تعجب دارد چراکه اعضای شورای شهر دسترسی به منابع مالی ندارند که دست به چنین اقدامی بزنند و ما حتی برای دریافت حقوق خود نیز از طریق شهرداری وارد عمل می شویم و با این وجود من به شخصه قصد شکایت از چنین مطالبی را دارم چراکه این اتهام ثابت نشده خیلی سنگین است.



عضو شورای شهر اهواز اضافه کرد: همین حالا اکثر کارهای سرپرست شهرداری معطوف به قانونی کردن برخی تخلفات صورت گرفته از سوی شهردار سابق است بنابراین چگونه ما این فرد را دوباره در راس شهرداری قرار دهیم.



وی تصریح کرد: با وجود اینکه شهر اهواز به زیرگذرهای فراوانی برای رهایی از ترافیک سنگین و پیچیده خود نیاز دارد و با یک برآورد صورت گرفته هر زیر گذر به حدود چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد شهردار سابق بی دلیل 13 میلیارد تومان در پارک جزیره هزینه کرد و قرار بود آن را سه ماه تحویل دهد ولی در زمان فعالیت خودش بعد از حدود هشت ماه فعالیت این پروژه با این همه هزینه های سنگین تعطیل شد.