مدارس غيرمقاوم در استان تهران در برابر زلزله ايمن سازي مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رييس سازمان نوسازي مدارس استان تهران با اشاره به لزوم ايمن سازي مدارس استان تهران گفت:" با توجه به آيين نامه 2800آموزش و پرورش ، 1400 مدرسه در قالب 20 هزار كلاس درشهر تهران كه از سال 69 تا كنون احداث شده اند درمقابل زلزله مقاوم سازي شده اند ولي بيشتر مدارسي كه قبل از اين تاريخ ساخته شده اند در مقابل زلزله مقاومت ندارند."

وي در ادامه افزود:" با همكاري مهندسان مشاور در زمينه مقاوم سازي ساختمانها در مقابل زلزله در مدارس مناطق 1 ، 2 و 3 و شهرري تحقيق و بررسي صورت گرفته و مدارسي كه نياز به بازسازي و يا تخريب و ساخت مجدد داشته باشند در مدت يك برنامه ده ساله در قبال زلزله ايمن ميشوند."

وي افزود:" در مرحله بعد نيز مدارسي كه در شهرهاي ورامين ، كرج، شهريار و منطقه 13 و 14 شهر تهران قرار دارند در مقابل زلزله ايمن سازي خواهند شد."

وي ياد آوري كرد بالاترين آمار مدارس تخريبي و داراي قدمت بالاي 40 سال در شهر ري وجود دارد كه در يك برنامه بلند مدت نياز به بازسازي و مقاوم سازي در مقابل زلزله دارند.

رييس سازمان نوسازي مدارس استان تهران تصريح كرد: براساس بند م تبصره 21 در يك برنامه زمان بندي شده 10 ساله در حدود 20 هزار كلاس درس شهري و روستايي مدارس تخريبي داراي قدمت بالاي 40 سال در استان تهران بازسازي و نوسازي ميشوند ولي هر ساله دراين زمينه با كسري بودجه و كمبود اعتبار مواجه هستيم، بطوريكه بودجه اين بخش درسال 82 نسبت به سال قبل تنها 5 درصد رشد ياقته است.

وي در پايان گفت:" مشاركت خيرين مدرسه ساز در چند سال اخير بسيار رشد داشته است و در سال گذشته 1296 كلاس درس در تهران احداث شد كه در ابتداي مهر ماه امسال نيز 1300 كلاس درس با مشاركت خيرين و همچنين 1500 كلاس درس نيز با مشاركت سازمان نوسازي استان تهران به بهره برداري مي رسد."