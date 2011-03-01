سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، در حکم علی سعیدلو آمده است: نظر به تجارب و سوابق مدیریتی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل تربیت‌ بدنی استان هرمزگان منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم تاکید شده است: نظر به اهمیت و جایگاه ویژه ورزش در جامعه، امید است با اتکا به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای متعهد و کاردان در پیشبرد اهداف سازمان تربیت بدنی موفق و مؤید باشید.

محمود آرامی که از نیروهای فرهنگی و بومی هرمزگان است طی سالهای اخیر در سمتهای مختلف از جمله فرماندار جاسک، حراست استانداری و آموزش و پرورش انجام وظیفه کرده است.

اداره کل تربیت بدنی هرمزگان مدت سه ماه است که بدون مسئول و سرپرست و با مدیریت معاون مالی و اداری اداره می شود.