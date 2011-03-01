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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۱

سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان معرفی شد

سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان معرفی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تربیت‌بدنی طی حکمی محمود آرامی را به عنوان سرپرست اداره کل تربیت‌ بدنی استان هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، در حکم علی سعیدلو آمده است: نظر به تجارب و سوابق مدیریتی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل تربیت‌ بدنی استان هرمزگان منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم تاکید شده است: نظر به اهمیت و جایگاه ویژه ورزش در جامعه، امید است با اتکا به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای متعهد و کاردان در پیشبرد اهداف سازمان تربیت بدنی موفق و مؤید باشید.

محمود آرامی که از نیروهای فرهنگی و بومی هرمزگان است طی سالهای اخیر در سمتهای مختلف از جمله فرماندار جاسک، حراست استانداری و آموزش و پرورش انجام وظیفه کرده است.

اداره کل تربیت بدنی هرمزگان مدت سه ماه است که بدون مسئول و سرپرست و با مدیریت معاون مالی و اداری اداره می شود.

کد مطلب 1264000

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