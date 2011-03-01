برخورد با تخلفات رانندگی حادثه ساز در نوروز در پایتخت تشدید می شود

سرهنگ حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در طول ایام نوروز طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز در بزرگراههای تهران به شدت تشدید شده و با متخلفان بدون اغماض برخورد می شود.

وی ادامه داد: برخی از افراد تصور می کنند که در ایام نوروز به علت خالی شدن تهران و خلوت شدن بزرگراهها می توانند هر اقدامی را در رانندگی انجام دهند اما این افراد باید بدانند که پلیس در نوروز با شدت بیشتری با متخلفان برخورد می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار کرد: طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در شبها نیز با جدیت اجرا می شود.