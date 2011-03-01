به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان رقابتهای جام فجر و جام باشگاههای آسیا، اردونشینان تکواندو شنبه همین هفته به اردو رفته و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند. این تمرینات روزانه سه جلسه در مرکز جهانی تکواندو برگزار می شد و غیر از نادریان و معمتد که مصدوم هستند سایر نفرات تمرینات فشرده ای را انجام برگزار کردند.

بر اساس تصمیم کادر فنی معمتد و نادریان کارهای مربوط به بهبودی را دنبال می کنند. جمعه سیزدهم اسفندماه هفته پایانی لیگ در خانه تکواندو برگزار می شود و کادر فنی تیم ملی بعد از پایان تمرینات عصر امروز اردو را برای حضور اردونشینان در تمرینات باشگاهی تعطیل می کنند.

تیم ملی قرار است هفته آینده به آلمان اعزام شود تا در رقابتهای بین المللی رده A این کشور شرکت کند. مسعود حجی زواره ، کوروش رجلی، ‌میثم باقری، محمد باقری معتمد،‌ یاسین اکبر نتاج، ‌فرزاد عبدالهی، علیرضانصر آزادانی، فرشاد فروغی کیا،‌ داود عبدالرضایی،‌ جلال خدامی، بهنام بیات،‌ حمید رضابیات، ‌سعید امیری،‌ مجید رجبی، سید احسان نقیب زاده و یوسف کرمی نفراتی هستند که در صورت صدور روادید به آلمان اعزام می شوند.