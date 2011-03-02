انتقال گاز از تاسیسات تقویت فشار اراک به 33 میلیون مترمکعب در روز رسید

حمید فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این منطقه عملیاتی شش استان کشور را به طور کامل و سه استان دیگر را به طور بخشی زیرپوشش قرار داده است، افزود: با تلاش مجموعه کارکنان تاسیسات تقویت فشار اراک، هم اکنون روزانه 33 میلیون مترمکعب گاز از این تاسیسات با استفاده از سه واحد توربوکمپرسور 10مگاواتی به مبادی مصرف منتقل می شود.

وی اضافه کرد: منطقه هفت شرکت انتقال گاز ایران در گستره ای 150 هزار کیلومتر مربعی، گاز دریافتی از مبادی تولید را به استان های مرکزی، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و بخشی از آذربایجان غربی، قزوین و زنجان ارسال می کند.

وی با بیان این که ارسال گاز به این استان ها با بهره گیری از نزدیک به چهار هزار کیلومتر خط لوله انجام شده است، تصریح کرد: با وجود برودت هوای استان های یاد شده، ارسال گاز از این منطقه عملیاتی به طور مستمر و بدون مشکل انجام شده است.

مدیر منطقه هفت عملیات شرکت انتقال گاز نقش واحدهای مهندسی و مراکز بهره برداری (یاردهای تعمیراتی) را در انتقال ایمن و مستمر گاز به مبادی مصرف مهم برشمرد و گفت: اراک و همدان مراکز بهره برداری این منطقه عملیاتی هستند که در انتقال 33 میلیون متر مکعب گاز از تاسیسات تقویت فشار اراک، نقش مهمی داشته اند.