تورهای استانبول - استان مرکزی راه اندازی می شود

محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با برگزاری نمایشگاه جاذبه های استان مرکزی در ترکیه و با توجه به استقبال مردم این کشور، فصل جدیدی در معرفی جاذبه های استان مرکزی در ترکیه ایجاد شد.

وی افزود: در طول برگزاری این نمایشگاه بیش از 250 هزار نفر در هفته فرهنگی ایران در ترکیه از غرفه این استان دیدن کردند.

فراهانی گفت: دراین نمایشگاه ظرفیت های میراث معنوی و تاریخی و گردشگری استان مرکزی به معرض دید علاقه مندان گذاشته شده بود که با استقبال پررنگ بازدید کنندگان مواجه شد.

وی با بیان اینکه، هفته فرهنگی ایران در استانبول از 25 تا 30 بهمن ماه امسال جریان داشت، افزود: معرفی مفاخر و شخصیت های برجسته ملی و جهانی استان ، نمایش فرش ساروق اراک و لیلیان خمین، هنرهای چوبی، گیوه سنجان و ظرفیت های گل و گیاه محلات به عنوان دهکده گل ایران از جمله ارایه های غرفه استان مرکزی در هفته فرهنگی ترکیه بود.

فراهانی افزود: در این نمایشگاه سرکنسول ایران در ترکیه، وزیر تعاون و گروهی از مقامات و اساتید برجسته نمایشگاهی از غرفه استان مرکزی دیدن کردند.



